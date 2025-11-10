邁出結束政府停擺的第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

CNN報導，美國參議院9日以60票贊成、40票反對通過臨時預算法案的程序性表決，成功打破民主黨的冗長辯論（filibuster），為法案在正式表決中過關鋪路。若正式投票也獲通過，法案將送交眾議院審議，有望結束聯邦政府史上最長的停擺紀錄。

此次程序表決中，有8名民主黨參議員投下贊成票，條件是日後將就延長醫療補助舉行表決，並確保因政府關門被迫停職的聯邦員工能復職。

紐約時報把這項表決描述為參院邁出了結束政府停擺的第一步。不過，美國聯邦政府重啟仍需完成接下來的多項程序。任何一名參議員都能延後法案進展數日。即使參院最終表決通過，仍須交由眾議院表決通過，最後再由總統川普簽署，法案才會正式生效。

