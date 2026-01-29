邁向亞洲資產管理中心關鍵！ 專家看好台幣穩定幣，助台 ETF 接軌全球資金

【緯來新聞網】隨著全球數位資產市場規模突破 4 兆美元，穩定幣已演變為金融基礎設施的核心要素。政大風險管理與保險學系教授謝明華在《投資聊一SHOT》節目中分析，在全球競爭浪潮下，台灣具備成熟的金融資安框架與電子支付普及度，發展穩定幣是提升金融競爭力的關鍵起點。謝明華指出，掌握穩定幣發行的主動權，將直接影響台灣在跨境貿易結算與金融交易效率上的領先地位，而台灣銀行業正處於一個必須做出決策的命運轉折點。

針對技術路徑的選擇，謝明華提出一項值得金融業深思的觀察：台灣應避免陷入「私鏈（聯盟鏈）」的封閉陷阱。他以全球巨頭摩根大通（JPMorgan）近期將存款代幣「上公鏈」的策略轉向為例，揭示了傳統金融機構在流動性布局上的思維演變。同時也在節目中，詳細說明了為何封閉網絡難以支撐未來的金融生態？以及台灣銀行業該如何利用公鏈技術與全球流動性無縫對接。這項策略轉移的背後，隱藏著台灣接軌國際數位資產大局的核心邏輯。



這項變革同時被視為台灣邁向「亞洲資產管理中心」的技術關鍵。謝明華表示，透過台幣穩定幣與智能合約的結合，外國投資人將能以全新的方式參與台灣 ETF 與金融資產市場。面對個別銀行發行的高門檻成本，他建議台灣應參考日本模式，由各大行庫聯手組成「國家隊」。究竟這種合作模式如何在符合高標合規的前提下，快速建立起服務全球資金的數位生態系？謝教授在訪談中針對銀行業的合規架構給出了具體建議。



關於市場熱議的債市聯動議題，謝明華也針對穩定幣市值增長與美債價格之間的關係提出了專業觀察。他從美國聯準會（Fed）的利率決策權與穩定幣儲備的資產屬性出發，剖析了為何市場預期的「債市激勵效應」並未如期發生。穩定幣究竟是債市的助攻者，還是僅為流動性的提供者？其對供應鏈金融又有哪些尚未被發掘的影響力？



