邁向太空算力時代？！ 馬斯克：三年內將成部署AI最便宜的地方

【緯來新聞網】馬斯克（Elon Musk）近期在科技訪談 Dwarkesh Podcast 中，談「太空資料中心」的宏大願景。他指出，隨著晶片產出呈現指數級增長，如何為這些頂尖算力提供穩定且充足的電力，已成為產業關注的焦點。馬斯克認為，與其在地面尋求解決方案，不如將目光轉向能源潛力巨大的太空環境，利用科技創新來滿足大型集群的運作需求 。

在馬斯克的規畫中，太空部署擁有極大的發展潛力與效率優勢。他分析，太空中的太陽能發電效能約為地面的五倍，且因環境特性而不需要額外配置儲能電池，能大幅簡化能源供應系統。此外，在太空佈署電力設施可免除地面上繁瑣的行政審批流程，讓大規模擴張變得更加高效且直接，這也是他選擇地外空間作為 AI 運算新戰場的關鍵考量之一 。



針對後勤維護，馬斯克抱持樂觀態度，表示晶片在通過初期調試後便能維持極高可靠度，並能有效解決維護問題。他更給出了明確的時間表：在未來 30 至 36 個月內，太空 AI 運算將展現出壓倒性的經濟吸引力，成為全球成本最低的選擇。馬斯克強調，這場從地面轉向太空的轉型，將使 AI 算力獲得超乎想像的競爭優勢。

