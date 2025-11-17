邁向子宮頸癌消除世代！ 年滿25歲、無性行為都須篩檢
【NOW健康 楊芷晴／台北報導】今（2025）年11月17日是全球首次「世界消除子宮頸癌日」（World Cervical Cancer Elimination Day），世界衛生組織（WHO）希望喚起全球對子宮頸癌防治的重視。我國自1995年推動免費抹片檢查，子宮頸癌發生率已降逾七成。為擴大防護，已將子宮頸癌篩檢年齡下修至25歲，及新增35、45、65歲女性HPV檢測，持續強化早期發現機制。
及早接種HPV疫苗及定期子宮頸癌篩檢 把握治療黃金時機
部分民眾可能不瞭解，子宮頸癌是一種可以透過接種HPV疫苗與定期篩檢有效預防的癌症，若錯過篩檢或延遲就醫，可能錯失早期發現和治療的黃金時機。
國民健康署建議國中生可透過HPV疫苗公費接種，從校園起建立預防保護力。另外，不少女性可能認為年紀大就不需要做子宮頸癌篩檢，或對檢查流程不熟悉，甚至以為沒有性行為就不需要檢查。國內數據顯示，65歲以上女性的子宮頸癌標準化發生率為全年齡層的2.4倍，但篩檢率卻相對偏低。國民健康署建議年滿25歲以上的女性定期接受篩檢，並且一旦發現異常出血、分泌物異常或下腹痛等症狀，應立即就醫。
自1995年起，國民健康署即提供免費子宮頸抹片檢查服務，子宮頸癌標準化發生率從每十萬人25.2人下降至2022年的7.6人；死亡率也從每十萬人11人降至2024年的2.5人，整體降幅超過七成。自2018年起，我國推動全國性HPV疫苗國中女生公費接種計畫，截至2023年底，完整接種率已達90%，並於2025年擴大HPV疫苗公費接種對象至國中男生，已在預防端建立穩固防線。為讓防護更周全，今年起將子宮頸癌篩檢對象由30歲下修至25歲以上女性，並新增35、45及65歲婦女人類乳突病毒（HPV）檢測服務，逐步導入更高敏感度的檢測工具，提升整體篩檢效能。
25歲以上女性應定期子宮頸癌篩檢 邁向子宮頸癌消除世代
守護女性健康不僅是個人的選擇，更是全社會的共同責任。家人的提醒與朋友的關心，能讓人遠離癌症威脅。國民健康署提醒25歲以上女性，無論性傾向都應定期進行子宮頸癌篩檢，同時也鼓勵民眾關心親友、互相提醒，共同守護女性健康。
每一次篩檢，都是為健康多添一層保障，而每一位願意投入的夥伴，將成為「消除子宮頸癌世代」的重要力量。國民健康署呼籲全民攜手努力，共同打造遠離子宮頸癌的健康環境，邁向無癌未來。
