邁向數位化管理與科技辦學 竹崎高中70週年發新識別證展新貌

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣立竹崎高中在蘇淵源校長領導辦學下，正式邁入第 71 個年頭，蘇校長為延續去年 70 週年校慶，並結合光電球場落成的喜悅與活力，特別發想的為全校教職員工量身打造「70 週年紀念版新式識別證」，融匯今年正式推動一系列智慧校園與科技教育革新，不僅美觀更兼具多種科技功能，同時象徵竹崎高中邁向數位化管理與科技辦學的新里程碑。

竹崎高中新版教職員工識別證的設計別具匠心，正反面均以竹崎高中如詩如畫的校園美景為基底，展現學校深厚的人文底蘊。卡片正面配置專屬 QR-Code，掃描後可立即連結至學校官網，成為推廣校園形象的最佳移動名片。在功能性方面，這張識別證實現了「一卡多用」的便利性。它不僅整合了圖書館借書證，更與悠遊卡系統結合，教職員工無論是搭乘大眾運輸工具或在超商購物，皆能輕鬆完成。此外，未來這張卡片將與校園大門門禁管制系統對接，教職員工憑卡即可感應進出，大幅提升行政效率與校園安全。

廣告 廣告

竹崎高中在科技教育的具體實踐上，機器人團隊正緊鑼密鼓準備 2026 FRC (FIRST Robotics Competition) 國際機器人競賽。身為全球規模最大的青少年國際機器人賽事，團隊必須在短短六週內，從零開始設計、編程並搭建出一台重達 54 公斤的工業級機器人。今年(2026年)竹崎高中獲得來自社會各界的鼎力相助，包括游梅公益信託基金、圖清興誠基金會、君綺醫美診所、清景麟集團、裕坤營造有限公司及嘉義縣政府。在強大資源後盾的支持下，團隊將於 4 月 3 日啟程前往美國紐約參加區域賽，代表台灣與世界各國頂尖隊伍同場競技。

竹崎高中隨著科技深入日常生活，積極將科技素養融入課程。蘇淵源校長指出，學校致力於培養學生運用科技解決問題的能力。在學業遇到瓶頸時，學生被鼓勵與 AI 系統互動，透過邏輯對話尋求學科解答或學習規劃的建議。這種創新的學習模式，讓學生在面對未來複雜的挑戰時，具備尋找創新生路的能力，讓科技不再只是工具，而是思考的夥伴。

蘇淵源校長強調，竹崎高中透過科技教育的深耕，不僅希望在國際舞台爭取佳績，更期盼讓在地家長與學子看見學校的用心與實力，進而提升「就近入學率」。透過智慧校園與國際競賽的雙軌並進，竹崎高中正努力構築一個更完善的科技教育環境，培育竹高π型人才，能站在科技的浪潮上，具備走向世界的自信與競爭力。