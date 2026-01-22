邁向智慧永續交通 竹市公有電動車充電樁第二波啟用





新竹市政府為回應市民實際需求，持續推動公有充電樁建置，並於22日在新竹火車站後站舉辦「新竹市公有充電樁第二波啟用」記者會，市長高虹安正式宣告全市10個場域全新充電樁啟用上線，展現市府持續完善公共充電服務、推動低碳交通建設的具體成果。

高市長表示，面對低碳綠能的重要性及電動車快速成長，新竹市選擇「提前布局、務實建設」，以具體成果回應市民需求，持續打造更便利且高效率的公共充電服務。在充電建設上不僅著重於數量的提升，更重視整體使用效率與結構配置。不同於多數縣市以慢充為主的建置策略，市府考量快充對電動車主的實際需求，積極與台電公司新竹營業處溝通合作，加速快充設備布建，目前全市公有充電樁中近半數為快充設備，除有效滿足月租用戶長時間充電需求，也兼顧旅客臨時補電使用，整體提升公共充電服務的便利性與效能。

廣告 廣告

新竹火車站後站停車樁。

交通處長倪茂榮表示，新竹市電動車數量逐年成長，截至去(114)年底，電動車掛牌數已達3,659輛。自高市長上任以來，市府即將公有充電設施列為重要城市基礎建設，採分階段建置方式，逐步擴大公共充電服務量能。

倪處長指出，第一波公有充電樁已於去年5月2日啟用，設置66席電動車格、共73槍快慢充設備；第二波則於今日正式啟用10個場域之公有充電樁，包含慢充34席、快充29席，共計63席充電車位，分別設置於台溪平面停車場、新竹火車站後站（二）停車場、南勢社區停車場、新莊平面停車場、寶山路452巷停車場、園區陸橋下停車場、十八尖山停車場、浸水公園旁停車場、日落大道停車場及景觀橋下平面停車場。本次設置場域涵蓋住宅社區、郊區景點、重要交通節點及科學園區周邊，進一步提升市民日常生活圈的充電可及性，完善全市電動車使用環境。

交通處表示，在實際使用成效方面，自第一波公有充電樁啟用以來，市民使用情形相當踴躍。以園道五地下停車場為例，因鄰近醫院及市場，設置21席慢充及3席快充，平均每月使用率高達69.4%，相當於每日約有17小時皆有車輛進行充電，每一充電槍每月平均使用電量達138度。自114年5月啟用至今，第一波啟用之充電樁已提供全市5萬6,545度電力服務，約可支持電動車行駛28萬公里，顯示公共充電建設已實際融入市民生活。

交通處指出，新竹市公有充電樁整體規劃目標為224席、268槍，市府將依實際使用需求與場站條件，持續分階段推動下一波建置，讓充電建設隨電動車成長同步擴充，逐步打造完善且穩定的公共充電環境，支撐新竹市邁向永續交通與智慧城市的長遠發展。

更多新聞推薦

● 嘉義市1/24、25普發6千 黃敏惠點交15.8億現鈔