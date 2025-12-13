邁向東港80！2025青洲灣暖冬派對熱鬧盛大開幕

慶祝東港建鎮８０周年！「２０２５青洲灣暖冬派對」盛大開幕。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處十三日下午在青洲灣舉辦「２０２５青洲灣暖冬派對』開幕活動，由於適逢東港建鎮８０周年，鵬管處與東港鎮公所攜手推出「東港８０逗陣來玩」系列活動。此次「青洲灣暖冬派對」充分展現了大鵬灣冬季旅遊的新風貌，活動內容涵蓋運動、音樂、親子娛樂及文創市集等多元元素，大力推動東港在地文化與觀光產業的發展。

各界共同歡慶東港建鎮８０周年、大鵬灣十二月週週有活動，開幕現場屏東縣周春米縣長、東港鎮黃禎祥鎮長與鵬管處長王玟傑等人，一起與遊客及鄉親在青洲灣欣賞音樂饗宴。

２０２５青洲灣暖冬派對首次舉辦卡丁車創意服裝比賽，共吸引一七五位民眾熱情報名參賽，其中奪得冠軍民眾創意十足，獲得縣長周春米親自頒獎鼓勵。（記者鄭伯勝翻攝）

縣長周春米表示，這個季節來大鵬灣搭遊艇真的很美，屏東有恆春半島、有海生館、有大鵬灣，我們一起強強聯手，東港還有海鮮及王船文化館，歡迎遊客暖冬一起來屏東旅遊。

鵬管處表示，今年活動首次將卡丁車開上道路，結合創意服裝比賽，以「海洋、東港文化、環保」為主題，邀請參賽者發揮創意巧思，以趣味造型參賽，共吸引一七五位眾報名參。同時十二月十三、十四、二十、二十一、二十七、二十八日將舉行六場「ＯＨ野市集」，由大鵬灣產業聯盟觀光圈與蓬萊集車所共同策劃，集結文創品牌、美食攤位及美式餐車，讓民眾在音樂與香氣交織中，盡情體驗最Chill的灣岸派對。舞台演出卡司包含FEniX、Crispy脆樂團、簡嘉彣、郭家瑋、林亭翰、同理、聖恩、林茉曦、郭嘉誼及YOYO台草莓姐姐等多組表演團體，將輪番帶來熱力四射的音樂饗宴！

另外，雲光島將於十二月十四、二十、二十一日推出主題野餐活動;，十二月二十七日於青洲灣沙灘也將舉辦衝浪比賽，結合青洲灣天然浪況邀請各地好手齊聚逐浪，挑戰青洲灣難得的衝浪好場域。

鵬管處特別指出，無人機及煙火展演將於十二月二十七日晚間八點在青洲灣首次登場。配合海上帆船燈光秀與陸上舞台活動，展現「陸、海、空三重奏」的浪漫夜色。鵬管處誠摯邀請全國民眾於十二月週週相揪來大鵬灣，參與這場專屬冬日的熱鬧慶典，一同感受東港建鎮８０周年的歡樂與感動！更多活動資訊請上「２０２５青洲灣暖冬派對」活動官網查詢。