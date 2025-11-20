邁向永續發展典範大學 長榮大學連3年通過ISO 50001能源管理認證





近年來積極推動環境永續獲得優異成果的長榮大學，連續3年通過台灣檢驗科技公司ISO 50001能源管理系統驗證。孫惠民校長表示，在淨零碳排和能源轉型的全球趨勢下，該校因應國際ESG發展趨勢，積極響應國家永續發展政策，朝深耕在地、連結國際、成為永續發展典範大學的目標前進。

ISO 50001能源管理系統是一項國際標準，規定組織建立、實施、維護及持續改進能源管理系統的要求。長榮大學透過能源管理、盤查、績效監督、量測與SEU認定及人員教育訓練和設備採購等，改進測量與歸納能源效率的框架，及評估和實施新的節能技術及行動方案。在能源管理委員會能源代表孫惠民校長及執行秘書黃琴芳總務長帶領的能源小組執行下，通過ISO 50001能源管理系統第3年驗證。

孫惠民校長表示，2022年起，該校每年進行全據點的溫室氣體盤查及外部驗證，建立溫室氣體減量的基礎衡量準則，藉由評估及實施各項環境節能措施，使碳排放量逐年下降。用電量近5年從86.61下降至2024年的71.62，校園節能減碳有顯著成效，也見証該校打造低碳永續環境的成果與決心。進而提升主管機關及師生對校園節能議題的信任，更提高學校的形象和聲譽、綠色競爭優勢及永續發展能力。

ISO 50001是一個可驗證的標準，適用於任何類型、規模、複雜程度、地理位置、組織文化或提供產品與服務的組織。企業導入ISO 50001能源管理系統，可以降低能源成本、提升能源績效、符合法規要求、強化企業社會責任與聲譽、減少溫室氣體排放、提高營運效率、增強能源安全、滿足客戶與利害關係人的期望、獲取競爭優勢、支持國家能源目標。

