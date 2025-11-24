邁向淨零目標！低碳建材定義、應用、優點一次懂

整理｜Eason 圖片來源｜Unsplash



人為排放溫室氣體，而冰河因全球暖化慢慢融化崩塌，地球面臨氣候變遷，導致不正常的暴雨和乾旱現象發生，如今衝擊著整個大環境。然而，建築業是全球碳排放的主要來源之一，相反地氣候變遷也對建築業帶來非常大的影響，包括建築能耗增加、極端氣候事件頻繁，以及對建築材料和施工過程的影響。為應對這些挑戰，建築業需要採用更節能的設計、使用再生能源、選擇低碳建材，並加強建築物的韌性，以適應不斷變化的氣候環境。

隨著全球氣候變遷議題日益嚴峻，建築產業作為碳排放的重要來源，正積極朝向淨零碳排的目標邁進。在這個過程中，選擇「低碳建材」成為關鍵一環。本文將以淺顯易懂的方式剖析低碳建材，從定義、應用範疇與優點，幫助全面掌握綠色建築的核心理念。

什麼是低碳建材？

低碳建材指的是在生產、運輸、使用及廢棄處理過程中，碳排放量明顯低於傳統建材的材料。這類建材通常強調使用可再生資源、減少能源消耗與污染排放，甚至具備碳封存能力。透過整體生命周期評估（LCA），低碳建材有助於降低建築物的碳足跡。

低碳建材的主要類型與應用

1、再生材料

所謂的再生材料，如再生混凝土、再生鋼材，是利用工業廢料或建築廢棄物，經過加工處理後，重新製成建材，主要應用於結構體、牆體、地坪等，幫助降低原料採掘與製造碳的排放。

2、天然材料

天然材料例如竹材、木材、稻草、麻等天然可再生材料，其生長過程中會吸收二氧化碳，具有碳封存的潛力，且相較於傳統建材，生產和運輸過程的碳排放較低。常用於內裝、隔間、結構框架，兼具環保與美學。

3、高性能隔熱材料

高性能隔熱材料，分別有隔熱塗料、隔熱磚、玻璃纖維、泡沫板、氣凝膠隔熱板、膨脹珍珠岩等，能夠有效阻擋熱量傳遞，減少空調能耗，達到節能減排的效果。在建築的過程中，只要運用這些材料，將能幫助提升建築節能效益，減少冷暖氣耗能。

4、低碳混凝土與綠色水泥

透過改良配方與添加副產品（如粉煤灰、爐渣），降低水泥生產中的碳排放。廣泛應用於基礎、結構牆體。

低碳建材的優點

1、減少碳足跡

直接降低建築生命周期中的溫室氣體排放，有助實現淨零目標。

2、促進資源循環

有效利用廢棄物，減少資源浪費，推動綠色循環經濟。

3、提升建築性能

高性能隔熱材料與天然建材往往兼具節能與舒適性。

4、符合政策趨勢

多國政府推動低碳建材使用，具備政策補助與市場優勢。

低碳建材不僅是建築業綠色轉型的重要推手，更是邁向淨零碳排未來的必備基石，設計師與建築師在規劃階段即納入低碳建材選用，透過全生命周期思考，打造環保且高效的低碳建築，共創永續未來。

