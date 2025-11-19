邁向淨零轉型 台灣港務公司獲雙認證

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣港務公司今天宣布，所轄7大國際商港及代管澎湖港、布袋港，全數通過第三方公正機構查證，取得「ISO 14064-1」及「溫室氣體盤查議定書」雙認證，為推動淨零轉型奠定基礎。

面對全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，國際港埠協會（IAPH）與國際海事組織（IMO）等國際組織，皆將港埠視為連結海運與陸運，邁向2050年淨零排放的關鍵節點，並陸續制定相關減碳規範，積極推動港口及航運產業轉型。

為積極響應國家政策並與國際接軌，台灣港務公司發布新聞稿表示，已於112年提出「台灣港務公司範疇一、二減碳目標2030年溫室氣體減量50%，2050年淨零排放」目標，並持續推動多項減碳措施，包括船舶減速、建置及宣導使用岸電系統、裝卸機具及公務車電動化、完成智慧能源管理系統及辦理綠色採購等。

同時，自113年起持續辦理「綠色港埠獎勵方案」，鼓勵港區業者共同參與節能減碳行動。

台灣港務公司指出，所轄7大國際商港及代管澎湖港、布袋港兩座國內商港，全數通過第三方公正機構查證，取得「ISO 14064-1」及「溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）」雙認證，成為國營事業首例。

台灣港務公司總經理王錦榮表示，取得溫室氣體盤查雙認證有助於深化公司內部減碳管理與決策，建立完善的碳盤查架構，確保碳排放數據透明、準確，並支援減碳策略訂定與績效追蹤。

他提到，同時還提升國際可比性與公信力，使港務公司的碳管理與全球標準接軌，有利於國際合作與交流，而碳盤查成果也可作為港區產業鏈及利害關係人共同推動減碳行動的基礎，讓港口整體營運體系朝向低碳、永續方向發展。

王錦榮指出，在全球氣候變遷挑戰日益嚴峻之際，企業責任更顯重要，此次通過雙認證，不僅為公司碳管理建立堅實基礎，也彰顯邁向綠色轉型的決心，未來將持續深化減碳行動，與產業鏈夥伴緊密合作，加速邁向淨零排放的永續未來。（編輯：李亨山）1141119