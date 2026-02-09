邁向淨零願景 新北推家戶光電與智慧微電網補助

銧映能源於板橋區私有建物屋頂設置太陽能發電系統將屋頂轉化為綠能資產且成功申請補助。（圖：新北經發局提供）

▲銧映能源於板橋區私有建物屋頂設置太陽能發電系統將屋頂轉化為綠能資產且成功申請補助。（圖：新北經發局提供）

因應全球淨零碳排趨勢，新北市政府即日起公告受理「一一五年度家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」及「一一五年度智慧微電網示範場域推廣補助計畫」，並同步加碼補助金額上限，分別為每案最高補助新臺幣六十萬元及每案最高補助新臺幣一百五十萬元，以實質獎勵促進全民能源轉型。

新北經發局長盛筱蓉表示，新北長期推動太陽光電設置，一一四年度家戶屋頂設置太陽光電補助案申請率達九成。為鼓勵更多企業與民眾參與再生能源行動，今年度特別加碼，單瓩補助上限提高至六千元，期望透過更具彈性與誘因的財政補助，降低綠能設置門檻，協助企業與民眾建構自主、分散且穩定的再生能源基礎。

廣告 廣告

宏于電機於廠區建置四○九‧一五kW太陽光電系統並結合儲能設備，不僅降低用電成本、創造售電收益，亦可透過微電網孤島運行維持關鍵設施運作；鴻海精密工業以「鴻海綠循環大樓」為示範場域，整合七七‧九kW屋頂太陽光電、儲能設備及十四座電動車充電樁，打造光儲充智慧微電網，透過削峰填谷策略，預估十年可節省數百萬元電費，成為企業推動淨零減碳建築的標竿案例，預計今年底完成設置。

「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」即日起受理至今年十一月三十日止，凡於新北轄內私有建築物（不含公有建築）屋頂設置太陽光電系統，已取得主管機關核發之設備登記或同意備案者，即可提出補助申請，每案最高補助六十萬元。相關資訊可至新北經濟發展局官網查詢，或電洽（○二）二九六○三四五六分機五三三六。「智慧微電網示範場域推廣補助計畫」即日起受理至六月三十日止，針對同時設置太陽光電、儲能及能源管理系統的案場，最高補助總建置費用四九％，每案最高補助一百五十萬元，可洽詢（○二）二九六○三四五六分機五三二四。