「邁向淨零 easy go！」 嘉義市興嘉國小33週年校慶盛大登場

興嘉國民小學以「三十三載共築夢，邁向淨零 easy go！」為主軸，舉行創校33週年校慶活動／嘉義市府提供





興嘉國民小學今（27）日盛大舉行創校33週年校慶活動，以「三十三載共築夢，邁向淨零 easy go！」為主軸，嘉義市長黃敏惠出席與師生、家長及校友一同歡慶重要時刻，校慶活動也同時展現興嘉國小33年來深耕教育的豐碩成果。

興嘉國民小學以「三十三載共築夢，邁向淨零 easy go！」為主軸，舉行創校33週年校慶活動／嘉義市府提供

教育處表示，興嘉國小辦學成績優異，今年度榮獲教育部交通安全評鑑特優學校，同時榮獲交通部金安獎的最高榮耀；推動明日閱讀，獲頒2025明日閱讀日年度推薦學校；管樂團蟬聯嘉義市音樂比賽11次特優第一名；棒球隊勇奪嘉義市城市盃棒球賽冠軍，拿下隊史上第一座冠軍獎盃。田徑隊連續兩年拿到中小學聯合運動會國小男子組總冠軍；桌球、羽球、游泳、跆拳道等體育項目，成績年年大躍進。

廣告 廣告

黃敏惠感謝歷任校長、現任校長及全體教師教育團隊長期深耕教育，累積多元且具體的教學成果，持續獲得各界肯定。她強調教育是嘉義市最重要的根，市府將在教育處整體規劃下，持續與學校攜手努力，針對校園環境與教學需求逐步改善，打造讓孩子快樂學習、安心成長的學習園地，並祝福興嘉國小33歲生日快樂。

教育處長郭添財表示，市府以實際行動支持學校發展，114年度核定補助興嘉國小各項經費合計達2,666萬元，全面改善校園學習環境並擴充軟硬體設施，從基礎建設到教學設備，從體育發展到智慧學習，逐一落實「以孩子為本」的教育理念。

興嘉國小校長查顯良表示，丹娜絲風災之後，讓我們反省氣候變遷對人類生存的衝擊，33週年不僅是時間的里程碑，更是師生思考與創新的關鍵時刻。學校透過「邁向淨零」的理念，種下愛護地球的種子，用淨零碳排來對抗氣候變遷，透過科技與雙語的學習，讓孩子們擁有築夢未來的能力。

查顯良說，本次校慶活動將「淨零碳排」概念實體化為一系列精彩的教學體驗與互動市集，邀請各界嘉賓、家長與校友蒞臨指導，共同見證這場結合科技、人文與永續的教育盛宴。在社區民眾與家長大手牽小手的歡笑聲中，感受興嘉國小充滿溫度與創意的教育風景。

更多新聞推薦

● 政院拍板修法立委赴陸須經許可 國民黨團批：賴清德比陳水扁還不如