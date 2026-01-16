邁向減碳及數位化 台肥115年起停發股東會紀念品

【民眾新聞網方健龍綜合報導】為積極減緩極端氣候衝擊，股東會減碳及數位化，是台肥長期以來努力的目標，據此，台肥在去年底研議自115年起停發股東會紀念品，充分兌現對環保與永續的承諾，也是台肥與全體股東攜手加入綠色轉型的具體行動之一。

台肥表示，公司力行減碳向來不遺餘力，2024年全公司溫室氣體排放量合計437,694公噸CO 2 e（二氧化碳當量），全公司各營業據點及生產工廠積極配合政府政策提出De-N 2 O自主減量計畫，使用再生能源與設定節電目標、工場蒸氣廢熱回收等節能減碳方案，預計於2030年全公司溫室氣體排放減量46%，並持續朝2050淨零目標邁進。

廣告 廣告

台肥指出，每年因發放股東會紀念品增加的產品生命週期碳足跡逾2,000公噸CO 2 e，將進一步加劇全球暖化，並惡化氣候變遷風險及衝擊。因應全球綠色浪潮，相信股東期盼的是台肥在環境、社會、公司治理的長期堅持與傑出表現，而非單一實體贈品。

據了解，除了紀念品退場外，台肥也進一步鼓勵股東善加利用電子投票，以更便利的方式參與公司治理。台肥強調，「邁向綠色生活，是台肥責無旁貸的企業使命；股東會減碳與數位化，更見證了台肥迎向永續的強大決心。」