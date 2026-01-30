邁向畜牧業永續里程碑 嘉大攜手畜試所發表飼料添加物技術

嘉義大學與農業部畜產試驗所今天舉辦「永續創生聯合研究計畫」成果發表會。(圖／記者陳致愷攝影)





嘉義大學與農業部畜產試驗所2024年啟動「永續創生聯合研究計畫」，今(30)日雙方舉辦成果發表會，發表具備商業化潛力的革命性飼料添加物技術，共同見證台灣畜牧產業邁向永續發展的新里程碑。



嘉大校長林翰謙表示，嘉義大學與畜試所長期緊密合作，2022年4月28日正式簽署合作備忘錄，整合學術研發能量與實務應用資源，補強彼此的研發缺口。雙方透過「永續創生聯合研究計畫」，完美結合嘉大的微生物發酵專長與畜試所深厚的動物營養實務經驗。本次發表的成果由嘉大農學院動科系陳國隆教授團隊與畜試所許晉賓研究員團隊共同執行，不僅展現跨域合作的加乘效益，更為解決當前畜牧業痛點提出具體對策。

畜試所所長黃振芳表示，本次成果核心研發來自嘉大陳國隆教授團隊在微生物發酵與飼料創新上的長期投入，而畜試所負責透過完整的動物試驗，驗證技術在實際生產環境中的可行性與效益。相關研究涵蓋母豬、肉豬、蛋雞、肉雞及哺乳仔羊，結果顯示發酵產物可改善動物健康、提升生產效率，並具備取代促進生產抗生素與商品化應用潛力。

本次共發表三大核心技術亮點，一是羽毛與肉骨粉「高值化」，利用化學、物理及自行篩選益生菌發酵處理技術，結合自行篩選的特選益生菌進行發酵，成功將傳統難以被單胃動物消化的羽毛與肉骨粉，轉化為高吸收率的優質蛋白，可在1天內將羽毛降解63%，為目前文獻上最高降解率。經試驗證實，此產物可顯著促進豬、雞、鵝及仔羊生長，效果足以完全取代昂貴的進口魚粉，大幅提升生產性能及經濟效益。

其次是取代促生長抗生素及優質魚粉：利用特殊篩選菌種及農業副產物，1天內可生產抗菌脂肽-表面素達3%，具有抑制沙門氏菌、大腸桿菌及調節腸道生理之功能，可作為替代傳統促生產抗生素（AGP）及優質魚粉的天然資材。

第三個亮點為全程素食、無抗生素飼糧應用：利用國產農業副產物與大豆粕為基質，經由微生物發酵之產物，可在白肉雞及土雞（文昌雞）飼糧中全程無使用動物性原料及促進生產抗生素，較市售商用飼料佳之生產性能及經濟效益，為一革命性突破。

嘉大指出，此三種技術已具備量產驗證，其技術成熟度與創新性備受產學界與國家級獎項肯定。目前已連續獲得2024年「國家新創獎」、2025年「國家新創精進獎」、2024年「發光•發亮農業生技創新創業競賽」亞軍及2025年「發光•發亮農業生技創新創業競賽」季軍；值得一提的是，該技術以「減少碳足跡」為題，榮獲2025年國科會「未來科技獎」，是唯一農業類獎項，顯示其在技術創新與產業化潛力上皆具指標地位。

