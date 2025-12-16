邁向百年新里程 國立宜蘭大學百年校慶倒數鐘揭牌啟動

▲國立宜蘭大學百年校慶倒數鐘揭牌儀式。

【記者 林明益／宜蘭 報導】國立宜蘭大學16日下午於校內隆重舉行「百年校慶倒數鐘揭牌儀式」，正式啟動邁向創校百週年的倒數時刻。活動在宜大勁舞社充滿青春活力的開場表演中揭開序幕，象徵宜大承先啟後、迎向未來的蓬勃能量。

本次百年校慶倒數鐘由國立宜蘭大學校友總會捐資設立，展現校友對母校長期深厚的情感與支持。倒數鐘不僅記錄著校慶倒數的每一天，更將百年校慶精神融入校園日常，陪伴師生與校友一同迎接115年5月12日的宜蘭大學百年校慶重要歷史時刻。

▲宜蘭大學校長陳威戎(左)與校友總會理事長陳俊雄(右)在150天百年校慶倒數鐘牌前留影。

揭牌儀式由國立宜蘭大學校長陳威戎、宜大校友總會理事長陳俊雄、校務顧問陳淑暖、傑出校友聯誼會會長陳正宏及出席的校友會理監事、學校副校長、主秘等來賓共同完成。現場氣氛隆重而溫馨，在全場共同倒數下，百年校慶倒數鐘正式啟動，象徵宜大邁向百年的嶄新起點。

國立宜蘭大學校長陳威戎於百年校慶倒數鐘揭牌儀式中致詞，期許以百年為新起點，持續推動永續發展與跨域創新。陳威戎校長表示，宜大百年不僅是回顧歷史的里程碑，更是展望未來的重要契機。宜蘭大學將持續以永續發展、跨域創新與社會責任為核心，深化在地連結、拓展國際視野，朝向具影響力的綠色綜合大學邁進。

▲出席來賓在揭牌倒數鐘前大合影，共同見證宜大百年新里程。

國立宜蘭大學校友總會理事長陳俊雄於儀式中致詞，表達校友對母校的深厚情誼，並祝福宜大再創百年新局。陳俊雄理事長也指出，倒數鐘象徵的不只是時間的推進，更代表校友與母校之間緊密不斷的連結。期盼透過百年校慶倒數鐘，凝聚更多校友力量，與母校攜手共創百年榮景。

國立宜蘭大學表示，未來將陸續推出一系列百年校慶相關活動，邀請校友、師生與社會各界持續參與，共同見證宜大百年傳承、永續共榮的重要時刻。(照片記者林明益翻攝)