邁向蛻變新元年 東海大學榮登2026 QS全台亞洲排名私立非醫學類大學第一

國際高等教育評比機構QS公布2026年最新《QS亞洲大學排名》，東海大學以學術與創新成果，名列亞洲第228名、全台第15名。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】國際高等教育評比機構QS（Quacquarelli Symonds）於2025年11月4日 公布2026年最新《QS亞洲大學排名》（QS World University Rankings: Asia 2026）。東海大學以學術與創新成果，名列亞洲第228名、全台第15名，相較去年亞洲第261名，今年大幅躍進，並於創校七十週年之際，榮登全台私立非醫學類大學第一名。

在二萬朵玫瑰的浪漫綻放下，東海日前盛大舉辦「東海牛奶節嘉年華」暨「小王子玫瑰園」揭幕儀式，象徵東海在七十年榮光之後，再度迎向教育新元年的蛻變時刻。校長張國恩於典禮中宣示：「人生七十才開始，東海七十也才剛要開始。」他指出，東海不僅翻轉，更全面蛻變為融合AI與人文精神的創新大學，並以實際成果獲得國際肯定。

東海大學校長張國恩強調：「愛東海，就要勇於改變，讓變革與活力成為我們永續前進的力量。」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今年四月，東海榮獲「遠見USR大學社會責任獎」四項大獎，張國恩校長當時強調：「我們是一所有使命感的學校。」這兩年來，東海無論在國際排名或永續發展領域皆屢創佳績，去年底再度蟬聯五年榮獲「臺灣企業永續獎（TCSA）永續典範大學獎」，並以榜首之姿橫掃四項大獎，包括：「十大典範大學」第一名、永續傑出人物獎、中文永續報告書金級典範獎，以及英文報告書銅級獎。同時，於2025年更在「遠見USR大學社會責任獎」中一舉奪下四項大獎，其中「大學永續報告書」更榮獲首獎，展現其以信仰為根、以行動為證的教育使命。

今５日東海七十週年校慶運動會，師生共同歡慶QS亞洲大學排名躍進，榮登全台私立非醫學類大學第一名。（圖/記者廖妙茜翻攝）

張國恩校長表示，他會持續帶領東海追求教學卓越、創新研究，以及在國際學術排名獲得佳績，但東海的價值不在於獎項的數量，而在於「是否始終記得為誰而存在」。他引用創校校長曾約農的話：「開創是我們的格言。」並強調：「愛東海，就要勇於改變，讓變革與活力成為我們永續前進的力量。」

校慶晚宴吸引千位海內外校友參加，在台中林酒店席開近百桌，前立法院長王金平、立法院副院長江啟臣以及推動AI教育功不可沒的傑出校友鄭清和董事長等人都出席。（圖/記者廖妙茜翻攝）

七十週年之際，萬朵玫瑰在新東海湖畔綻放，小王子的愛化作信仰與責任的延續，張國恩校長也強調，更象徵著東海在「篤信、求真、力行」的精神引領下，從榮光邁向新榮耀，昂首踏上百年願景的蛻變之路。

永遠芳華–東海大學70週年：https://youtu.be/A7ZJ58j9THg