邁向財務自由第一步 永慶房屋推新人首年保障收入72萬元

【地產中心／台北報導】面對通膨與薪資增長有限，2025年轉職風潮中，永慶房屋提供高薪保障、AI科技工具及專屬師父指導，吸引不少跨領域人才加入房仲業。透過團隊合作、發揮個人優勢，轉職者多位成功翻倍收入，展現出業務新人的成長與安全感。永慶房屋更致力打造幸福職場環境，啟動大展店計畫，迎接房市成長機會。

2025年即將結束，許多人正準備籌劃新的一年轉換工作，尋找更好的發展機會。受到通膨和薪資成長有限的影響，許多在職者開始將目光投向獎金制度更具彈性的業務職位，科技、金融和房地產行業因此成為轉職者熱切關注的焦點。永慶房屋自11月起推出全新的《永慶薪自由》徵才計畫，提供業務新人前12個月每月6萬元、首年保障72萬元的收入，旨在降低轉職者進入業務領域的門檻，讓新人在成長過程中更具安全感。已經有許多來自不同領域的人才成功提升收入，甚至有倍增的情況出現。

鄭偉祥是一位以高薪目標為轉職目標的業務人員，他加入永慶房屋後，第一年的業績接近500萬元；即使在第二年面對市場環境不佳、交易量下降的挑戰，他仍然獲得近600萬元的業績，月收入甚至達到六位數，成功實現收入翻倍成長。鄭偉祥指出，房仲業務與創業有許多相似之處，都需要自我管理、時間管理，以及精心維護客戶關係。不同之處在於創業需要一個人扛起所有經營壓力，而在永慶房屋則強調團隊合作，讓工作更有效率。永慶房屋提供一對一師徒制度，讓業務新人透過師父的指導，循序漸進地學習，即使沒有相關經驗也能輕鬆踏入房地產領域。鄭偉祥透露自己白天實戰學習、晚上自我進修，並在團隊協作的環境中取得第一筆成交。

楊昕則是跨領域轉職到永慶房屋的案例之一，他在離開電路板工程師工作後，轉換至房仲業務，並在第一年收入達到150萬元，甚至曾有月收入超過25萬元的表現，用實際成績證明了正確的選擇。永慶房屋利用自主研發的AI科技工具，提高了客戶找房的效率，讓經紀人員能更專注於提供精準服務，提高成交機會。

永慶房屋透過「永慶薪自由」計畫提供高收入保障，讓業務新人在前12個月穩定踏入新環境，並結合AI科技與團隊合作，打造「高效率、高收入和高生活品質」的工作環境。公司還計畫擴大到大台北地區，迎接未來房地產市場的機遇，歡迎對這個領域有興趣的求職者加入他們的團隊。

