邁向體育新紀元 宜蘭縣政府運動處籌備處揭牌

▲宜蘭縣政府運動處籌備處揭牌儀式，在宜蘭縣立體育館地下一樓舉行，代理縣長林茂盛親自主持。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府為展現推動體育發展的決心，並提升體育行政層級，於今（九）日上午九時在宜蘭縣立體育館地下一樓舉行「宜蘭縣政府運動處籌備處」揭牌儀式。由代理縣長林茂盛親自主持，帶領府內同仁及體育界代表共同見證這歷史性的一刻。此次籌備處的成立，象徵著宜蘭縣體育事務將邁向更專業化、組織化的新里程碑，也宣示縣府將投入更多資源，全面升級縣內的運動環境。縣議會議長張勝德、宜蘭縣體育會理事長陳漢鍾副議長、宜蘭縣體育會名譽理事長蔡岡志、立法院顧問陳琬惠立委吳宗憲及陳俊宇都派代表人參與，以及多位縣議員共襄盛會。「扎根蘭陽 躍動新局」共同拚出宜蘭好運動！

代理縣長林茂盛表示，體育是城市的活力泉源，也是縣民健康的基石。隨著運動風氣日盛，體育事務日益繁雜，提升行政組織層級勢在必行。林茂盛強調，成立運動處籌備處是為了回應縣民對優質運動環境的期待，透過專責單位的規劃，能更有效率地整合資源、培訓優秀選手並優化場館設施。期許籌備處能發揮火車頭的作用，帶領宜蘭體育展翅高飛，讓宜蘭不僅是好山好水的觀光大縣，更是充滿活力的運動大縣。

議長張勝德表示，希望縣府加快腳步在年底之前成立運動處，今年二月一日原民處即將成立，希望今年底之前能增加兩個處，做快速整編也能以運動帶動觀光，同時建議對全運會的大型運動賽事績優選手，預算編列「營養金」才能為宜蘭的土地打拚，這是縣府應有的態度。

縣體育會理事長陳漢鍾副議長表示，運動處籌備處正式揭牌，能更進一步研擬業務及運動系統推動，「營養金」的編列，能把優秀選手留在宜蘭，選手培育也是運動策略的藍圖。

宜蘭縣政府運動處籌備處成立後，將積極展開各項法規修訂及組織編制作業，為正式成立「運動處」奠定穩固基礎。縣府團隊將持續秉持「縣民優先、運動樂活」的精神，從競技體育的扎根、全民運動的推廣到運動產業的輔導，全方位提升宜蘭的體育競爭力，打造一座讓縣民引以為傲的健康運動城市，共同拚出宜蘭好生活。

值得一提的是，此次揭牌地點「宜蘭縣立體育館地下一樓」具有特殊的傳承意義。此處曾是宜蘭縣承辦一O二年全國中等學校運動會、一O六年全國運動會以及一一0年全國原住民族運動會的籌備處基地。這三個重大賽事的成功舉辦，不僅累積豐富的賽務經驗，更凝聚縣府團隊的向心力。此外，宜蘭縣近年來在推廣全民運動上成績斐然，已連續四年榮獲教育部體育署「運動i臺灣」計畫特優獎項的肯定。選在此地成立運動處籌備處，正是希望能承襲過去舉辦全國級賽事的榮耀與經驗，將這股能量轉化為推動未來體育政策的動力。