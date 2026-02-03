邁向 2050 淨零未來 環教冬令營厚植新世代永續行動力

「2025地球守護：環境教育淨零行動」冬令營，共五場次，培養學員的永續素養與行動能力。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局三日表示，面對氣候變遷與水資源緊張，環境永續成為當代重要課題。為響應二０五０淨零排放目標，台北市學校環境教育中心舉辦「二０五０地球守護：環境教育淨零行動」冬令營，共五場次，透過多元課程設計，培養學員的永續素養與行動能力。

冬令營結合人工智慧、居家淨零生活、香草體驗及水資源等主題，規劃系統性學習活動。課程以互動實作引導學員理解水資源循環及其與人類文明的關聯，建立永續觀念。同時，透過香藥草體驗，促進自然保育與身心照顧的平衡。學員以「未來行動者」的角色，認識台灣的淨零挑戰，並透過樹木碳匯測試與人工智慧分析，提升科技應對環境議題的能力。

參加「青草保健小學堂與香草球ＤＩＹ」的葉芯妤與李知柔同學表示，親自接觸植物的經驗讓他們享受大自然，而製作香草球的過程雖然辛苦，但活動非常有趣。中崙高中的劉品毅同學則希望透過營隊延伸ＳＤＧｓ課程，並體驗樹高測量的挑戰，進一步了解碳匯概念及人工智慧的應用。

環教中心期望學員能將環境知識內化為日常行動，為二０五０淨零目標奠定基礎，未來將持續規劃多元環境教育課程，引導學生認識環境議題與行動的關聯，培養思考與實踐的地球守護者。