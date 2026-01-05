邁向2026 台南醫療三箭齊發

展望2026年全新開始，您許下了什麼新目標呢？邁入市長任期第8年，我的方向依舊明確—持續推動攸關市民生活的建設直到卸任那天。感謝市府團隊同行，近年來，台南在半導體、AI、農業、文化、社福等領域皆展現成果，而在醫療量能上，也將推出三項關鍵計畫。

首先是中央與地方共同合作「沙崙醫療服務與創新園區」。計畫第一期的沙崙醫院由成功大學興建，結合沙崙智慧綠能科學城研發優勢，串聯智慧醫療與再生醫療研究，打造兼具創新與公共服務的健康聚落。其中也將打造台南首座兒童醫療中心，大幅提升新豐地區及周邊的醫療韌性。

第二項為「永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程」。透過公辦重劃整合土地，市府取得公園、活動中心等公共設施用地，奇美醫院體系取得醫療專區，並規劃擴建醫療大樓，可望強化永康與周邊人口成長區的醫療量能。

第三項是「台南市立醫院BOT更新計畫」。市立醫院自民國77年起由市府以ROT委託秀傳醫療社團法人經營，是公辦民營的典範，隨著契約將於116年期滿，市府提前啟動更新，完成三方BOT簽約，將引進逾76億元民間投資，興建腫瘤大樓並導入更新設備，開啟未來50年的醫療新布局。

面對人口變化與健康需求上升，預防醫療與高品質服務已是全球趨勢，市府持續強化醫療硬體、擴大量能，就是為了讓台南的照護體系真正跟上時代步伐。這三項計畫不僅是建設，更是城市安全與韌性的根基，讓每位市民在最需要的時刻，都能得到最及時、最可靠的支持。