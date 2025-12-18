邁巴赫把版圖延伸到海上 這不是遊艇、是頂級的海上渡假村

記者鍾釗榛／綜合報導

Maybach Ocean Club概念遊艇。（圖／翻攝Maybach網站）

當你以為Maybach的極致只存在於城市街道，Mercedes-Benz Design已經把版圖延伸到海平面之外。隨著Maybach Ocean Club亮相，品牌正式將招牌奢華搬進概念級私人遊艇「Beyond Horizons」，把頂級生活型態，重新定義為一座漂浮在海上的私人會所。

Mercedes-Benz Design已經把版圖延伸到海平面之外。（圖／翻攝Maybach網站）

靈感來自黃金年代的遠洋郵輪

這座海上俱樂部的靈魂，回溯到1920年代遠洋郵輪最風光的年代，講究的是氣派、儀式感與社交場景。設計團隊更從Maybach早年投入船用推進系統的歷史取材，將汽車世界熟悉的設計語彙，轉化為超過5萬平方呎的甲板與艙房配置，處處都是細節控才懂的奢華密碼。

廣告 廣告

Maybach Ocean Club講究的是氣派、儀式感與社交場景。（圖／翻攝Maybach網站）

主打只享受不煩惱

由首席設計總監Gorden Wagener主導的「Beyond Horizons」概念，核心思維很直白：保留擁有超級遊艇的尊榮，但把繁瑣的管理與後勤全部拿掉。透過會員制，Maybach Ocean Club提供一站式的海上生活體驗，讓會員像住進邁阿密或杜拜的頂級地產，只是窗外換成無邊海景。

Maybach Ocean Club提供一站式的海上生活體驗。（圖／翻攝Maybach網站）

熟悉的Maybach細節全都搬上船

艙房、餐飲空間與公共區域，皆圍繞Maybach經典標誌與低調奢華的設計語言，追求的是耐看、耐用、耐時間的質感。這不是炫技式豪華，而是一種讓人長時間停留、慢慢享受的生活場域。

空間皆圍繞Maybach經典標誌與低調奢華的設計語言。（圖／翻攝Maybach網站）

Maybach Ocean Club由Mercedes-Benz攜手德國船舶建築事務所Dölker + Voges打造，雖仍停留在概念階段，卻已清楚描繪出體驗式奢華的下一步：不只是擁有，而是與同一圈層的人，一起暫時抽離日常，在海上找到專屬的避世座標。

更多三立新聞網報導

豪華家庭旗艦 PALISADE Calligraphy台北車展首秀

Land Cruiser精裝改 外觀是工具車、內裝卻是高級套房

【怎能不愛車】開著全新Toyota bZ4X 真實體驗有感升級

【怎能不愛車】Jeep 85周年限定版 Wrangler戴上經典「白帽子」

