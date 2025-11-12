邁神隱爭議延燒 議會藍綠互嗆
高雄市長陳其邁執政以來，府會維持表面和諧，未料前天總預算交付審查時，陳其邁因先行離席，引發藍營不滿，搶占主席台、拉布條抗議，導致議事停擺、總預算延後審查。藍營12日再質疑，陳其邁神隱2小時，還沒去防災會議。議長康裕成呼籲，勿因政治攻防干擾防災準備。高市府也喊話，國民黨應盡速審查總預算案。
康裕成說，市長報告總預算後離席是往例，去年程序相同。市長有責任主持防颱會議、督導各局處準備，議事程序可以討論，但市政防災不能拖延。她質疑「布條早準備好，鬧場還需要理由嗎？」暗批藍營早有預謀。
高市府昨表示，前天因應中央氣象署預報，颱風可能直撲高雄、屏東，因此市長離開議會後，也前往應變中心召開防颱工作會議，並巡視防颱準備工作。
高市府指出，國民黨議員事先已準備要杯葛總預算交付議會審查，企圖影響明年度總預算審查，對此表達遺憾，也呼籲國民黨議員應以市政建設、市民福祉為依歸，盡速審查總預算案。
高市議會國民黨團總召黃香菽則反嗆，市府傲慢到極致，還動用網軍攻擊議員，更質疑議長護航市府，才導致衝突升溫，呼籲市府停止製造對立。
國民黨議員白喬茵痛斥，市府「說謊成性」，陳其邁藉防颱為由落跑，當天11時35分離開議事廳躲進休息室，直到下午1時32分才離開議會，這2小時在小房間，卻懶得面對議員眾多質疑。
「沒人擔得起防颱失誤，但你消失的時候，不是去主持防颱會議！」白喬茵強調，國民黨團不讓市府交付預算並非因陳其邁鬧消失，因115年度歲入歲出創新高，但整本預算卻編得荒腔走板，才力阻議長敲槌交付審查。
民進黨高市議員湯詠瑜直批，藍營「拒絕交付審查」等同拖延市政，質疑「一邊說預算亂編，一邊又不讓審查，是在怕什麼？」民進黨高市議員邱俊憲指出，預算沒交付審查，最快要等12月4日才能再處理是否交付，並再安排5天小組審查，嚴重影響進度。
