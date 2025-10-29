邁科高效散熱解方 站穩算力軍備競賽市場

【記者柯安聰台北報導】邁萪科技（6831）將於30日舉行上市前業績發表會。該公司專注於散熱模組研發與製造，產品應用涵蓋伺服器、筆電、顯示卡、5G基地台與車用電子等多元領域，主要客戶包括國際雲端服務供應商、知名代工模組廠與電腦品牌大廠。受惠全球生成式AI熱潮推升AI伺服器建置需求，公司今年前9月營收達27.63億元，年增86.86%，已超越去年全年表現。



邁科以均溫板（Vapor Chamber, VC）氣冷散熱技術起家，是台灣最早成功量產均溫板的企業。公司長期聚焦高效能運算（HPC）及AI應用領域，提供從設計、模擬到量產的整體散熱解決方案，憑藉強大研發能量與穩定品質屢獲國際客戶肯定。隨著AI運算功耗飆升、熱設計功率（TDP）持續突破極限，散熱效率成為伺服器性能的關鍵瓶頸。邁科除在氣冷領域成功量產3DVC外，更積極布局液冷技術，與Intel共同成立「先進散熱技術聯合實驗室」，提前卡位AI伺服器散熱新世代。







圖：邁萪科技董事長趙元山（中），總經理林俊宏（右）、副總經理陳建亨（左）



在AI算力需求持續升溫下，邁科AI伺服器散熱產品營收比重已逾5成。根據資策會產業情報研究所（MIC）預估，全球AI伺服器出貨量將從2024年的約194萬台成長至2028年的約361萬台，帶動水冷、3DVC等高階散熱解決方案需求急速升溫。邁科已開發「第二代增強型3DVC」與「浸沒式水冷」系統，並與國際晶片大廠合作推進超流體CDU及高功率AI晶片水冷頭研發，相關產品已成功導入國際CSP大廠。



此外，公司完成全自動化VC與熱導管生產線導入，搭配AI深度學習檢測系統與MES製程監控，確保產品良率與一致性，展現其技術與製造雙軌優勢。法人指出，AI伺服器散熱產品單價為傳統伺服器3倍以上，將有助邁科提升整體毛利結構與獲利能力。



隨CSP客戶ASIC伺服器需求持續增溫，相關新晶片預計於2026年第2季量產，邁科將持續受惠於高功率散熱模組需求。法人表示，邁科可望持續擴大水冷與3DVC技術應用版圖，強化與國際大廠合作，深化AI伺服器與車用電子散熱布局，並透過自動化製造與資本支出計畫提升產能效率，持續推升營運成長。（自立電子報2025/10/29）