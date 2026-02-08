邁科1月合併營收3.14億

邁科（6831）公佈1月合併營收為新台幣3.14億元，YOY72.04%，營收仍維持高雙位數成長。法人指出，公司營運動能續強，主要受惠於CSP大客戶訂單持續放量，帶動整體營收維持於高檔水準，新年度開局即繳出亮眼成績。

研調機構Trend Force指出 ，隨著AI晶片升級，算力提升將促成單晶片熱設計功耗（TDP）從NVIDIA H100、H200的700W，上升至B200、B300的1000W以上或更高。伺服器機櫃也需要使用液冷散熱系統對應高密度熱通量需求，推升2026年AI晶片液冷滲透率達47%，液冷散熱模組相關廠商將受惠此趨勢而成長。

廣告 廣告

據悉，邁科主要CSP大客戶目前正處於產品轉換階段，新一代產品預計於第二季正式推出，隨著客戶啟動拉貨，公司散熱模組出貨量可望明顯放大，且以2.5D VC等較高階技術的氣冷散熱產品為主，有助於優化產品組合並提升整體獲利能力。此外，在液冷散熱產品方面，今年下半年可望開始出貨，受惠客戶需求升溫，相關業務可望出現顯著成長。本土金控旗下投顧研究機構亦指出，2026年在CSP大客戶ASIC散熱產品供應比重提升，加上新產品單價走升帶動下，邁科來自ASIC營收增幅估計可望超過200%，成為推升整體營收的重要成長引擎。

展望2026年，在CSP大客戶持續拉貨帶動下，邁科高階氣冷散熱產品出貨量將逐步放大，液冷散熱產品亦有機會同步放量成長，推動產品組合持續優化，並進步墊高整體平均售價（ASP）。法人表示，邁科於2025年營運顯著成長後，已由傳統散熱零組件供應商，成功升級為系統級散熱模組解決方案夥伴，整體營運體質明顯改善。