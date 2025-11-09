邁科Q3營收11.55億元 EPS2.49元

邁科（6831）公佈第三季營收新台幣11.55億元，季增10.92%、年增128.1%，合併稅後淨利為新台幣1.49億元，EPS2.49元；公司在AIASIC伺服器散熱產品出貨量大幅成長，且產品組合持續優化下，營收、獲利雙創單季歷史新高。

邁科同步公佈10月合併營收為新台幣3.08億元，YOY77.26%，營收維持高檔水準，公司第四季在非AI產品線方面，包括與國際大廠NVIDIA及AMD合作的顯卡散熱產品，以及網通、車用相關產品線皆保持穩定態勢。而在AI散熱產品線方面，在CSP大客戶積極拉貨之下將持續成長，預期第四季佔比將突破整體營收的六成，有利產品組合持續優化，帶動營收獲利成長。

展望2026年，邁科除了將在原有的氣冷散熱產品持續擴張之外，在佈局已久的液冷產品方面，公司已有出貨水對氣的液冷機櫃給歐洲及台灣的系統廠商進行驗證和展示。明年隨著CSP大客戶AIA-SIC伺服器需求持續增溫，且新晶片將於2026年第二季量產，屆時客戶將陸續導入液冷產品，隨著的液冷需求提升，可望持續帶動公司明年AI伺服器相關營收成長，預期AI產品營收佔比將達七成以上，高階產品可望推升獲利向上。同時，為因應客戶需求逐步提升，邁科亦計畫於越南設立的第二生產基地，提早預備產能，為後續成長做好準備，持續挑戰營運高峰。