邁稱高市全民調 市民決定人選

針對前總統陳水扁直言，「我的第六感很準，陳其邁心中最能接棒的人就是邱議瑩」。高雄市長陳其邁1日受訪時強調，民進黨初選採全民調，最終由所有市民共同決定提名誰。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，4強搶1拚出線，立委邱議瑩11月30日在鳳山造勢，主打「陳其邁接班人」，獲前總統陳水扁力挺稱「我的第六感很準，陳其邁心中最能接棒的人就是邱議瑩」。高雄市長陳其邁1日低調未回應「交棒說」，僅強調民進黨初選採全民調，最終由所有市民共同決定提名誰。

陳水扁前天在廣播節目自曝，「我第六感很準，邱議瑩就是陳其邁認可、能延續施政理念跟藍圖、無縫接軌的人」。但他強調，自己不替陳其邁發言，只是分享觀察。邱議瑩前天在鳳山舉辦首場大型造勢活動，陳水扁也特別錄製影片助陣。

對於「接棒說」，陳其邁昨僅表示，4位參選人都很努力，在國會表現亮眼，競爭過程就是君子之爭。他重申，民進黨初選採全民調，並非只靠黨員意見，而是要交由全體市民共同決定誰能代表民進黨參選，就讓參選人們持續努力，不斷提出政見，贏得市民支持。

邱議瑩昨將鳳山造勢熱度延續到社群，貼出5張「蘇貞昌金句早安圖」，也回應「接棒說」，僅表示感謝蘇貞昌、前總統陳水扁及5萬名鄉親支持，「我準備好了，一定能帶領高雄更好、繼續邁進」。

「尊重阿扁總統的第六感！」綠委許智傑提到，陳水扁曾稱讚他重情重義，他會繼續努力發揮當過民選首長的行政經驗，成為黨內最大公約數，戰戰兢兢爭取最後勝利。

綠委林岱樺則說，陳前總統一直憂國憂民，對高雄發展念茲在茲，所以民進黨誰能整合出最強實力，贏得最終勝利，帶領高雄、市民向前走，這是他相當關心的事。

綠委賴瑞隆則強調，做為勞工子弟、菜市場之子，過去從基層做起，「未來我們會持續深入基層，改善人民的生活，爭取更多市民的支持」。