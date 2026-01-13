邁籲團結 議員盼賴當最強母雞

民進黨高雄市長初選13日結果底定，確定由立委賴瑞隆出線。外界關注初選後黨內是否出現分裂隱憂？對此，賴瑞隆強調，彼此是高雄隊，「不會有這樣的問題」。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，高雄市長陳其邁13日除恭喜賴，也強調接下來最重要的就是團結和整合；3名對手邱議瑩、許智傑、林岱樺均在第一時間表態，接受初選結果，且會團結面對市長大選。至於綠營議員則皆盼賴能扮演最強母雞，不只打贏市長一役，還要帶領黨籍議員拚席次過半。

此次初選民調，邱議瑩僅以0.6188％些微差距落敗，她表示，自己已盡了最大努力，雖然結果不盡人意，但會謙卑接受初選結果。邱強調，有接到賴瑞隆的致意電話，也向賴恭喜，未來高雄還是要持續走下去，唯有大家團結、同心協力，才能讓高雄愈來愈好。

許智傑表示，感謝大家支持和肯定，恭喜賴瑞隆出線，面對未來挑戰，他們將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展努力。林岱樺也強調，過去她提過會遵從黨的規則，只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項，她將全力支持黨的提名人選，團結對外、打贏選戰，讓高雄持續前進。

陳其邁則表示，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制，恭喜賴瑞隆，而這次過程中，大家也體現良性競爭的風範，接下來最重要的就是團結和整合，迎接大選民意考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值。

民進黨菊系高市議員黃彥毓表示，除了市長選舉外，高雄還有議員選戰要打，希望賴瑞隆在議員黨內初選過後，能夠與各地、各派系的每位議員參選人多交流，目標不只要拿下市長寶座，議員席次也要拚過半，避免中央國會亂象在高雄發生，他相信賴瑞隆會扮演最強母雞，帶領大家贏得這次地方大選。