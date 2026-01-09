邁茲米克森耍雙節棍致敬李小龍

坎城影帝邁茲米克森主演的《邦尼殺死他》16日將在台上映，邁茲米克森是反派專業戶，曾在《007首部曲：皇家夜總會》、《奇異博士》等作品中多次飾演反派，但私底下卻被導演布萊恩富勒爆料，「他本人其實與這些角色差異甚大，非常有少年般的魅力，對生活充滿好奇！」因此布萊恩富勒才特地替他量身打造片中「神祕殺手鄰居」一角，刻意跳脫過往冷酷形象，讓觀眾得以看見影帝更貼近真實的一面。

布萊恩富勒與邁茲米克森繼人氣美劇《雙面人魔》後，二度合作。布萊恩富勒分享，「他是那種在打保齡球時，會偷偷拿走別人鞋子，再讓他們在街上追著奔跑的人」，因此布萊恩將邁茲童心未泯的一面融入角色設定，他表示：「那種親切、易於共鳴的特質，是當他演出大型反派角色時看不太到的；我希望觀眾能在電影中，多看見我朋友的真實面貌。」

片中邁茲米克森化身神祕殺手鄰居、展開生死搏殺，他本身就擁有相當豐富的特技經驗，甚至將李小龍視為偶像。他分享：「我一生中做過一堆特技，其實小時候就想當特技演員，把自己摔來摔去。我也練過體操，這在做特技時很有用。」因此，邁茲米克森這次與導演布萊恩富勒親自參與片中部分動作戲編排，布萊恩笑說：「我們像小男孩一樣，用李小龍公仔親自設計幾個特技動作、練習腳步，我也在片中提議來段雙節棍橋段。」這讓邁茲興奮高喊：「能有那麼一瞬間，假裝自己是李小龍，真的很爽！」

邁茲也大讚合作多年的布萊恩：「他的思維與眾不同，我不認識哪個人的腦袋可以像他一樣運作，我非常喜歡他的想像力。」因此當他接獲邀約時立刻答應，他回憶：「他向我介紹這個故事時，是個很精心的提案，我非常喜歡，並且知道拿到劇本後，會變得更精緻與完整，結果完全沒讓我失望。」