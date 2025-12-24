邁茲米克森《邦尼殺死他》 大秀反差魅力

記者王丹荷／綜合報導

曾擔任開發並編寫出人氣美劇《雙面人魔》精采劇本的布萊恩富勒，自編自導首部奇幻動作長片《邦尼殺死他》（Dust Bunny）攜手坎城影帝邁茲米克森再度合作。多次詮釋反派角色被影迷稱為「反派專業戶」的邁茲米克森，其實私下擁有頑皮又充滿好奇心的少年反差魅力，導演布萊恩富勒因此特別為他量身打造「神祕殺手鄰居」一角，刻意跳脫過往冷酷形象，讓觀眾得以看見影帝不同以往、更貼近真實的一面。

邁茲米克森曾在《007首部曲：皇家夜總會》、《奇異博士》、《怪獸與鄧不利多的秘密》等詮釋反派角色，導演布萊恩富勒分享：「他本人其實與這些角色差異甚大，非常有少年般的魅力，對生活充滿好奇。」更爆料：「他是那種在打保齡球時，會偷偷拿走別人鞋子，再讓他們在街上追著奔跑的人！」因此刻意反其道而行，將邁茲童心未泯的一面融入角色設定。

布萊恩富勒表示：「那種親切、易於共鳴的特質，是當他演出大型反派角色時看不太到的；我希望觀眾能在電影中，多看見我朋友的真實面貌。」甚至搶先透露：「還有他穿睡衣的時候喔！」讓觀眾難得能透過大銀幕，看見影帝全新又真實的一面。

與布萊恩富勒相識多年的邁茲米克森，也始終對他的創作才華充滿驚艷與敬佩，因此當接獲布萊恩的邀約時，一心想再度合作的他幾乎立刻答應，「他向我介紹這個故事時，是個很精心的提案，我非常喜歡，並且知道拿到劇本後，會變得更精緻與完整，結果完全沒讓我失望！」無論完整的劇情想像，還是小到服裝釦子的細節講究，都讓他愛不釋手，也真誠表示：「能夠參與他的首部導演之作，是我的榮幸！」

在《邦尼殺死他》化身神祕殺手鄰居、展開生死搏殺的邁茲米克森，本身就擁有相當豐富的特技經驗，甚至將李小龍視為偶像。他分享：「我一生中做過一堆特技，小時候就想當特技演員，把自己摔來摔去。我也練過體操，這在做特技時很有用，可以重複動作，又不至於把自己摔死。」因此，邁茲米克森與導演布萊恩富勒親自參與片中部分動作戲編排。

布萊恩笑說：「我們像小男孩一樣，用李小龍公仔親自設計幾個特技動作、練習腳步，我也在片中提議來段雙節棍橋段！」這讓邁茲米克森興奮高喊：「能有那麼一瞬間，假裝自己是李小龍，真的很爽！」他在片場也展現極高專業度，有時候還會反過來指導特技團隊。布萊恩也對此大為讚賞：「他所累積的經驗，甚至比整個團隊更豐富，有些武打動作變成他反過來在教大家，結果最後也真的成功了！能夠善用這樣的專業經驗，再加上彼此之間的信任和默契，真的非常珍貴。」

邁茲米克森片中展現頑皮又充滿少年感的反差魅力。（采昌國際多媒體提供）

童年夢想當特技演員、練過體操的邁茲米克森親編片中部分動作戲（采昌國際多媒體提供）

視李小龍為偶像的邁茲米克森，在《邦尼殺死他》有大甩雙節棍的橋段。（采昌國際多媒體提供）