邁萪科技慷慨捐贈專業救災器材 強化消防救援能量

新北市消防局第七大隊提供

記者黃秋儒／新北報導

為提升消防救災效能並強化第一線人員執勤安全，邁萪科技股份有限公司本著回饋社會、守護公共安全的精神，捐贈一批專業救災器材予新北市消防局第七救災救護大隊，並於5日下午在第七救災救護大隊舉行捐贈典禮，展現企業關懷消防、攜手守護市民安全的具體行動。

第七救災救護大隊指出，邁萪科技股份有限公司長年深耕高效能散熱技術領域，專注於散熱元件與模組之研發、設計與製造，產品廣泛應用於伺服器、網通設備、人工智慧及高階電子設備等產業，憑藉紮實的技術實力與品質要求，深獲國際客戶肯定。除持續精進核心技術、提升產業競爭力外，邁萪科技亦積極善盡企業社會責任，關注公共安全議題，將企業資源回饋社會。

新北市消防局第七大隊提供

第七救災救護大隊提到，本次邁萪科技捐贈之器材內容豐富，包含救災用靜力繩、輔助繩、鉤環、滑輪、收繩袋、伸縮連接繩及器材保護墊等多項專業裝備，均為國際認證之高品質救援器材，可廣泛運用於高空、繩索及特殊災害搶救任務，有效提升救援行動的安全性與機動性。

新北市消防局第七大隊提供

第七救災救護大隊大隊長鄭向晃表示，隨著城市發展及救災型態日趨多元，救援環境愈加複雜，專業且安全的救災器材對消防人員而言至關重要。感謝邁萪科技的善行義舉，使同仁在執行救災任務時能獲得更完善的裝備支援，進一步提升整體救災效能，保障消防人員與市民生命安全；本次捐贈之器材未來將妥善運用並加強管理，納入平時訓練及實際救災任務中，讓每一分社會資源都能發揮最大效益，共同打造更安全、宜居的城市環境。