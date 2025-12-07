邁萪11月營收3.15億年增110.97% 創連21個月年增長紀錄

【記者呂承哲／台北報導】散熱模組廠邁萪（6831）公布2025年11月合併營收為新台幣 3.15 億元，年增 110.97 %，創下歷年同期新高水準，也是公司今年以來第五度營收年成長達到翻倍的表現，並連續21個月達到年增長紀錄。

邁萪表示，隨著營收持續走升，公司營運規模因散熱需求快速擴大而加速成長，尤其AI伺服器散熱需求強勁推動邁科業績向上。根據集邦科技預估，2025年全球AI伺服器出貨量年增超過24%，2026年在北美大型雲端服務商擴大資本支出帶動下，市場出貨量將再成長20%以上。隨AI晶片算力提升，單晶片熱設計功耗顯著攀升，使液冷散熱需求急遽增加，2026年AI晶片液冷滲透率可望達47%。

研究機構 MarketsandMarkets 亦預期，全球資料中心液冷市場將自2025年的28.4億美元大幅成長至2032年的211.4億美元，年複合成長率達33.2%。其中2025年至2027年被視為液冷技術從驗證階段邁向大規模商用的關鍵轉折期。

邁科在液冷散熱已布局多年，目前依照客戶時程逐步推進，整體進度符合規劃，預計最快明年第二季，液冷散熱產品線對營收將開始帶來較明顯貢獻。邁科指出，雖然液冷散熱正快速成長，但氣冷散熱仍為市場主流，也是公司現階段的主要營收來源，因此仍持續精進氣冷技術提升效率，預期明年氣冷產品線仍可維持穩健成長。

進入年底，企業陸續規劃明年度資本支出。邁科規劃2026年資本支出將較2025年增加近一倍，主要投入越南新廠擴建與機台設備更新。越南產能主要供應CSP大客戶，預計明年第一季開始量產並出貨，有助提升整體產能並推動營收擴張。

展望2026年，在AI伺服器散熱需求持續強勁下，邁科氣冷散熱產品線可望維持穩步成長，液冷散熱產品線則因基期較低，有望呈現更大幅度年增；加上越南新產能開出，公司認為明年營收與獲利成長幅度可望不亞於今年，營運大幅向上可期。

