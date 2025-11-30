邁阿密先鋒報：川普告訴馬杜洛 離開委內瑞拉保你一命

美國總統川普（左）上周致電委內瑞拉總統馬杜洛（右）後戰火一觸即發 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上週在與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）通話後的幾個小時內，警告各航空公司與相關人等將委國空域視為已遭封鎖，戰事一觸即發。《邁阿密先鋒報》（Miami Herald）稍早報導，川普在電話中告知馬杜洛：「你可以保全自己和你最親近的人，但你必須立即離開這個國家。」

報導指出，川普要求馬杜洛及其主要盟友立即離開委內瑞拉，以便恢復民主統治，馬杜洛則表示可以將政治控制權移交給反對派，但堅持保留對軍隊的指揮權。

《邁阿密先鋒報》的消息來源透露，美國向馬杜洛傳達的訊息很明確：只有他立即辭職，才能保證他、他的妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）和兒子的安全通行。

這次對話發生之際，越來越多的跡象表明，川普政府正準備對委內瑞拉所謂的「太陽集團」（Cartel de los Soles）展開更積極的打擊行動。華盛頓方面稱，該集團由馬杜洛和其他高級官員領導。

美國懸賞5000萬美元緝拿馬杜洛——這是迄今為止對在任國家元首的最高懸賞金額——並懸賞2500萬美元緝拿執政黨強人卡韋略（ Diosdado Cabello）。

川普總統上周四（11月27日）宣布，美國先前主要在加勒比海擊沉涉嫌運毒快艇的軍事行動，很快將擴展到委內瑞拉領土。他在感恩節期間與軍人通話時表示，美軍「很快」將開始陸地行動，以打擊他所說的委內瑞拉販毒網絡。

一位消息人士稱，這通通話被視為避免直接對抗的最後努力，但由於三個問題而陷入僵局。

一位不願透露姓名的消息人士說：「首先，馬杜洛要求對其本人及其團隊所犯下的任何罪行實行全球大赦，但遭到拒絕。」

「其次，他們要求保留對軍隊的控制權——類似於1991年尼加拉瓜查莫羅（Violeta Chamorro）執政時期的情況。作為交換，他們將允許舉行自由選舉。」消息人士補充說，這種安排類似於「古巴模式」，讓被趕下台的強人繼續在幕後掌權，並最終為他們重返政府鋪平道路。美國政府也拒絕了這項提議。

第三個癥結在於時機：華盛頓堅持要求馬杜羅立即辭職，而加拉加斯拒絕了。

