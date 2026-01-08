邁阿密前市長預測古巴如何擺脫社會主義 稱若民主化邁阿密200萬古巴人可返鄉

美國邁阿密前市長法蘭西斯·蘇亞雷斯（Francis Suarez）密切關注委內瑞拉領導人尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕後的局勢發展，並闡述古巴如何擺脫社會主義掌控的後續步驟。



蘇亞雷斯在1月7日接受新聞節目訪問時表示：「正如國務卿（魯比歐）所言，我不會是古巴總統或任何古巴官員，晚上還能睡得安穩，因為我剛看到委內瑞拉發生的事。」蘇亞雷斯指出：「首先，當然必須發生的事，我認為總統和國務卿正專注於委內瑞拉的第二階段──確保這場軍事執法行動能徹底執行，美國可以施加杠杆壓力，希望促成委內瑞拉快速且和平的民主轉型，這將為美國可能採取的其他行動奠定基礎。」

川普預測古巴將自然崩潰



1月4日，美國總統川普預測，古巴在美軍逮捕委內瑞拉實權領導人馬杜洛後「即將崩潰」，警告哈瓦那無法再依賴加拉加斯提供安全保障與石油供應。川普強調，古巴的命運如今與馬杜洛下台以及委內瑞拉無法繼續資助區域盟友的崩潰緊密相連。當被問及是否考慮對古巴採取行動時，川普回應：「我認為它會自然崩潰。我不認為我們需要任何行動。看起來它正在倒下。它即將被擊倒。」

廣告 廣告

邁阿密都會區是美國委內瑞拉僑民最集中的地區，根據移民政策研究所的數據，約有17.4萬名委內瑞拉移民，以及約200萬名古巴人。

「我認為，首先，對像我這樣在美國出生的人……我是邁阿密史上首位在本地出生的市長。我父親是首位古巴裔市長。這將是我們親眼見到父母出生地的機會。」蘇亞雷斯說，「我其實從未去過古巴。我從未見過古巴。所以，我認為，對許多邁阿密居民來說，如果古巴發生民主轉型，他們會把握機會去看看，對吧？而且，當然，如果這發生，我認為這將有助於古巴經濟。」



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

