民主黨候選人希金斯在美國佛州邁阿密市長選舉中勝出，結束共和黨長達近三十年的地方主導。根據美聯社統計，希金斯在 11 月 4 日選舉中拿下 36% 選票，領先獲得 19% 的共和黨候選人岡薩雷斯。

邁阿密市長選舉翻轉，民主黨希金斯終結共和黨近30年執政。（圖／美聯社）

這次結果被視為共和黨在拉丁裔選民占多數的佛州遭遇重大警訊。儘管共和黨推出拉丁裔候選人並獲得川普支持，但川普政府的移民遣送政策嚴重削弱了其在當地的吸引力。

希金斯多次批評川普的移民政策，指出邁阿密居民普遍擔心家人遭逮捕。她以能說西班牙語、敢於自嘲「La Gringa」建立形象，成功跨越保守選民與古巴裔社群的鴻溝。

這場勝利為民主黨注入信心，特別是在一個從未得手的城市翻盤；同時也凸顯共和黨在佛州面臨的結構性隱憂，包括物價壓力、經濟復甦不如預期與移民政策反彈。

共和黨邁阿密眾議員薩拉札爾坦言，這場選舉是一記清晰的「警鐘」。她表示，西班牙裔選民希望邊境安全，但同時也期待政府協助那些在美多年且無犯罪紀錄的移民，反映選民對激進政策的疲乏與轉向。

