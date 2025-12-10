邁阿密變天了！川普曾贏12%如今只剩-19% 民主黨近30年來此區首勝

民主黨候選人希金斯成功在 8 日舉辦的邁阿密市長選舉中，擊敗共和黨候選人岡薩雷斯，成為邁阿密市近 30 年來首位民主黨籍市長，邁阿密「變天」一事也瞬間成為網友們的關注焦點。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

[Newtalk新聞] 近期美國各地舉行一連串地方選舉，民主黨也扭轉了 2024 年總統大選的劣勢，在多個選區內擊敗共和黨的對手，許多網友認為相關選舉結果可以被視為美國民眾對川普極端政策的反撲。就在此時，長年被視為共和黨鐵票倉的佛州也傳出「變天」的消息，民主黨候選人在邁阿密市長選舉中以壓倒性優勢擊敗共和黨候選人，相關消息也再次引發國際輿論廣泛關注。

推主「方舟子」透過 X 發布推文指出，代表民主黨參選邁阿密市長的候選人艾琳．希金斯 ( Eileen Higgins ) 成功在當地時間 8 日舉辦的市長選舉中，以 59 比 41 的結果成功擊敗共和黨候選人埃米利奧．岡薩雷斯 ( Emilio Gonzalez )，成為邁阿密市自 1997 年以來首位民主黨籍市長。

「方舟子」引用媒體的開票結果分析報告稱，希金斯在此次市長選舉中成功拿下多個被視為共和黨選區的選票。「方舟子」以長期支持共和黨的古巴裔保守派社區「小哈瓦那」為例，稱希金斯在該選區的得票率比岡薩雷斯高了 14% 。除了扭轉共和黨鐵票倉外，民主黨此次也成功保住了自己在邁阿密的支持者，在有「邁阿密藍區」稱號溫伍德地區選舉結果中，希金斯獲得的選票比岡薩雷斯多了 68% 。

X 推主「Michael」也諷刺地表示，川普在 2024 年總統大選時，於邁阿密地區獲得的選票比民主黨候選人賀錦麗多了 12% ，「但如今卻只剩下 -19% 」。「Michael」指出，川普曾以「邁阿密擁有歷史悠久且良好的 MAGA 血統」為由，計畫將川普總統圖書館建造在該市市內，「但如今，邁阿密的血統似乎大幅改變了」。

X 推主「rainbow7852」分析指出，雖然邁阿密的市長選舉並不能直接作為美國民眾政治傾向改變的代表，但民主黨近期持續在「紅色地區」表現出色的趨勢仍然值得國際社會關注。「rainbow7852」強調，在市長選舉開始前，川普曾公開表示對岡薩雷斯的支持，並將此次的選舉形容為「一場重要的大選」，但川普支持的候選人仍敗給民主黨候選人。

「rainbow7852」表示，在邁阿密市長選舉結果出爐後，民主黨全國委員會主席肯．馬丁 ( Ken Martin ) 發布公開聲明，宣稱選舉結果是「美國民眾向共和黨發出的又一個警告信號」。馬丁認為，共和黨鐵票倉選民轉向支持民主黨的行為，象徵著選民已經「受夠了川普不切實際的議程」，呼籲共和黨重視民意的反撲。

