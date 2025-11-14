還不只一次！夫指導女學生寫書法 她卻在垃圾桶發現保險套

記者楊忠翰／高雄報導

高雄市1名男子阿豪（化名），先前在家中指導女學生小萱（化名）書法、畫畫，卻數度與對方發生性行為，事後阿豪妻子在垃圾桶發現保險套，而且還不只一次，憤而對2人提告求償100萬元，高雄地院判阿豪及小萱連帶賠償10萬元。

阿豪妻子主張，她與丈夫結婚超過30年，今年自己在打掃住家時，多次發現垃圾桶有使用過的保險套，她認為丈夫與女學生小萱過從甚密，遂對2人提告求償100萬元。

阿豪辯稱，2024年3月間，他因緣際會結識小萱，2人曾相約散步、聊天，隔年他搬家到左營區時，曾邀約小萱到新家拜訪，他可以教導毛筆、畫畫的技巧，2人有相約買菜、吃飯及討論畫畫，並無任何踰矩行為。

至於2人被拍到親密勾手照片部分，阿豪則說，小萱面對長輩時，均會自然而然牽手、勾手，並無曖昧或親密的想法；至於住家垃圾桶的保險套部分，則是他自慰後所留，與小萱亦無任何關係。

法官指出，阿豪妻子在住家發現保險套，僅能證明丈夫曾使用過保險套，無法證明丈夫曾與小萱發生過性行為；阿豪妻子想要檢驗保險套上的生物跡證，但法官認為，阿豪妻子取得證據已超過半年，有再度汙染的可能性，難以確認鑑定結果的正確性，因此沒有必要進行鑑定。

法官審酌，儘管阿豪妻子無法提出丈夫與小萱發生性行為的證據，但兩人當街勾手的行為，已逾越一般朋友交往分際，考量雙方的社會地位、經濟條件等情狀，判阿豪及小萱必須連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。

