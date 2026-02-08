還不夠冷！陽明山、太平山暫未降雪 遊客耐心等候中

即時中心／林耿郁報導

強烈寒流襲來，氣象署預告低溫加上水氣，全台高山有望降雪；不過截至今（8）天上午7點半，宜蘭太平山氣溫約0度C，路面尚未結冰、樹上也沒有霧淞；想上山追雪的民眾，恐怕仍需要相當的耐心與運氣。

另一方面，陽明山二子坪稍早氣溫約2.9度C，離降雪還有一段距離。

陽明山二子坪氣溫為2.9度C，暫不足以下雪。（圖／民視新聞）

不少民眾上太平山等雪，尚未得償所願。（圖／民視新聞）

