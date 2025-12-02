還不完！ 「合法高利貸」？ 男借30萬利率36.3％

為杜絕融資亂象，金管會日前宣告，將國內12家租賃公司，納入《金融消費者保護法》適用對象，落實監管；但受害個案仍層出不窮，像是台北就有一名男子，因為要替家人籌措醫藥費，跟融資公司借了30萬元、實領25萬，卻要還43萬元，利率高達36.3%，遠高於銀行跟當鋪的利率上限，必須一天打4份工，才能還錢。

這名受害者 Kevin 表示，借錢欠錢是非常丟臉的事情，他在正職下班後，還必須跑外送、去餐廳洗碗，一共打了 4 份工，才能補上財務漏洞。他借款的對象雖然不是地下錢莊，利率卻更高。Kevin 解釋，當時他借了 30 萬元，每一期需要還 7260 元，一年多後才發現這些利息是不合理的，但已經來不及了。

事情的起因是 Kevin 接到代辦業者電話，以商品貸、中古車貸款方式借了 30 萬元，實際拿到不到 25 萬元。他必須分 60 期還款，每期還 7260 元，還被預先扣除 5000 元的設定費與手續費加代辦費。總計還款金額超過 43 萬元，利率高達 36.3%，比當鋪還要高，卻不受銀行法、消金法規範，無人可管。

Kevin 感嘆道，不明白為什麼國家可以讓這些賺到上市上櫃的融資公司，持續合法地放貸給一般民眾。根據監察院調查，國內融資業三大龍頭占據市場九成左右，近 4 年內以低利息向公股銀行借款超過 1300 億元，卻轉手以遠高於法定上限的利率放貸給一般民眾。立委邱議瑩認為，這些融資公司讓很多年輕人覺得貸款很容易，殊不知貸款後才發現還款困難。應該要推動專法，做一個完整的規範。

然而，銀行局副局長王允中表示，融資公司不像銀行會吸收存款，所以沒有必要對這些公司做納管，目前專法也沒有必要，利率費率的問題在本次金保法和相關的授權執法中已有規定。利率高得誇張，被形容為有牌的地下錢莊，在新制上路之前，銀行局表示只能透過民事途徑，尋求權利保障。

台北有一名男子，借30萬元，實領25萬元，卻須還款43萬。(圖/TVBS)

