還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣

今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在東北季風增強與大陸冷氣團等級之間。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日至明晨，受寒流影響，台灣各地天氣非常寒冷；最冷階段會落在今晚至明晨，最低溫預測：西半部及宜蘭地區攝氏8至12度，花東及澎湖地區攝氏11至15度，金門地區攝氏6至8度，馬祖地區攝氏5至7度。

林得恩指出，明日白天起，寒流逐漸減弱並遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島還有零星短暫陣雨發生。

林得恩表示，週二（10日）台灣各地氣溫短暫回升，但受到輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。另一波新的冷空氣再度南下會落在週三，目前評估，強度在東北季風增強與大陸冷氣團等級之間。

