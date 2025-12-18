還不死心？川普閱讀第三任期書籍 白宮發言人稱此為國家之幸

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據1名資深法律顧問的說法，美國總統川普16日收到並討論1本由律師德爾紹維茨(Alan Dershowitz)撰寫的書籍草稿，該書探討川普是否能夠在憲法上第三度擔任美國三軍統帥。

德爾紹維茨17日接受華爾街日報專訪時表示，他告訴川普，憲法在這個問題上並不明確。

在白宮橢圓形辦公室的一次會面中，德爾紹維茨將這本書的草稿交給川普。該書名為「川普總統是否能夠合憲地擔任第三任期？」(Could President Trump Constitutionally Serve a Third Term?，暫譯)，預計明年出版。德爾紹維茨表示，書中列舉多種某個人可能第三次擔任總統的情境。

德爾紹維茨說，川普告訴他，自己打算閱讀這本書，並詢問他對於第三任期的結論。美國憲法禁止任何人被選為白宮主人超過兩次。

德爾紹維茨表示，他對這個問題並沒有確切答案。德爾紹維茨曾在川普第一任期國會提出彈劾時，擔任其辯護律師。

根據德爾紹維茨的說法，兩人討論完書籍的主題後，川普便轉談其他議題。

德爾紹維茨說：「他把這當作一個智識層面的問題來看待。我是否認為他會競選第三任期？不，我不認為他會競選第三任期。」

川普今年10月告訴記者，憲法「相當清楚」，他「不被允許再參選」。今年10月，在部分盟友鼓吹他於2028年再次參選後，川普表示，他無法尋求第三個總統任期，「實在可惜」。

當華爾街日報詢問這次會面，以及川普對再次擔任總統的立場時，白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)表示，如果川普能服務更長時間，「這是國家之幸」。

白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)則在本週刊出的「浮華世界」(Vanity Fair)專訪中表示，川普「知道自己不能再參選」。

身為憲法學者的德爾紹維茨，描述書中提出的一些川普可能再次成為總統的情境，包括川普可以競選第三任期，而最終選舉結果可能由國會決定。

德爾紹維茨提出，如果川普在另一次選舉中被宣布為勝利者，選舉人團成員在集會投票時可以選擇棄權。一旦棄權，德爾紹維茨認為，選舉結果就會交由國會決定，「接著他們是『選出』，而不是『選舉』總統。」

美國國家憲法中心指出，在美國歷史上，僅有兩次選舉人拒絕投票給仍在世、且原本承諾支持的總統候選人，而這些倒戈行為從未導致總統選舉由國會決定。

不過，霍夫斯特拉大學法學院教授桑普(James Sample)形容，德爾紹維茨的構想「荒謬」，「唯一一種我認為具有某種程度可信疑慮的情境，是兩名盟友，例如副總統范斯與川普長子小唐納．川普，或是其他人，參選時就計畫不會就職，在就職後辭職；由於聯邦眾議院議長不必是國會議員，川普被選為議長，藉此達成繼任的目的。

