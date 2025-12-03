還不趕快叫爹！男迷上國小同學母：愛妳像初戀 21歲差姐弟戀內幕曝光

國際中心／王文承報導

日本靜岡縣一對相差21歲的新人夫妻，女方竟然是男方小學時「同班同學的媽媽」，直到成年後，他決定鼓起勇氣展開追求，最終成功娶回兒時心中的女神。（圖／翻攝自よろず～ニュース）

同學真的變成「同學的爸爸」了！日本靜岡縣一對相差21歲的新人夫妻，近日在社群平台上掀起熱議。讓網友驚訝的，不只是巨大的年齡差距，更意想不到的是——女方竟然是男方小學時「同班同學的媽媽」。兩人首次見面是在小學的家長會，當時只有10歲的小勇，卻在那一刻對小綠一見鍾情。雖然之後多年失聯，那份悸動卻始終留在心底。直到成年後，他決定鼓起勇氣展開追求，最終成功娶回兒時心中的女神。

男愛上國小同學母 21歲差姐弟戀內幕曝光



根據《ABEMA》報導，這對跨越21歲年齡差的姊弟戀夫妻現居靜岡縣一間溫馨小屋。節目中呈現的是他們充滿自然親密感的新婚生活，甜蜜互動也引發觀眾熱烈討論。

小勇其實是小綠女兒的小學同班同學。當年在親師懇親會第一次見面，小勇就被小綠深深吸引。多年後再相遇時，他向她坦白，自己從小就對她一見鍾情，並開始大方追求。起初小綠以為他在開玩笑，但隨著小勇始終如一的認真態度，她逐漸被打動，甚至感慨：「這世界上再也找不到第二個像他這樣真心對待我的人。」

交往兩年後，小勇決定向小綠求婚，但小綠心中仍有猶豫。她擔心，隨著時間過去，小勇可能會遇到更適合的同齡對象，甚至組成自己的家庭；加上她的父母也因兩人的巨大年齡差而強烈反對。

為了消除小綠的顧慮，小勇以行動展現決心——他在一週內買下土地、一個月完成房屋設計圖，並在十個月內親手打造出兩人的理想新居。這一連串瘋狂又浪漫的行動，不僅讓小綠深受感動，也逐漸改變了原本反對的岳父母態度。最終，在新房落成之際，兩人也正式登記結婚，攜手邁向人生新階段。

