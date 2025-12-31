還來啊？！俯瞰台北101被批認知戰 解放軍再發15秒無人機俯瞰台灣片

記者李鴻典／台北報導

中共解放軍近日在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。繼央視新聞釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓後，中國人民解放軍新聞傳播中心30日晚間又在「中國軍號」微博貼出15秒影片，稱是「解放軍無人機視角下的台灣省」。

「中國軍號」29日晚發布一則名為「這麼近那麼美，隨時到台北」的短片，還配上「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」的字幕。《央視新聞》29日晚則度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。

國防部30日對此表示，有掌握到社群消息，不過，中共29日的無人機都在24浬以外，「我們認為很明顯的是中共認知作戰」。

民進黨立委王定宇則說，軍演目前看來有網路攻擊、認知作戰，如中國昨天公佈的「無人機拍攝101大樓」是台灣監視器所拍到的，跟中共無人機沒有關係，雖然演習範圍有接近鄰接區甚至進入領海、領空，中國雖然很會「畫唬爛」，但到目前為止並無任何軍事行動進入我鄰接區或領空、領海範圍，如有進入，國軍都有應處方案，絕不容許共軍跨雷池一步。

30日晚間，「中國軍號」微博再度貼出15秒影片，稱是「解放軍無人機視角下的台灣省」、解放軍無人機畫面資訊量很大。（圖／翻攝自微博@中國軍號）

沒想到，30日晚間，「中國軍號」微博再度貼出15秒影片，稱是「解放軍無人機視角下的台灣省」、解放軍無人機畫面資訊量很大。但這15秒的畫片十分模糊，除了難辨真偽外，也看不出影片中拍攝的地點是否在台灣。

