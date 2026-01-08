還債200億竟變「落後生」？ 彰化財力級次倒退原因曝光

彰化縣庫近年來不斷還債，7年多來還掉近200億元債務，減債不少。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕新版《財政收支劃分法》正式上路，各縣市財力級次大洗牌，彰化縣從第4級變為第5級，級數愈低代表財力愈好，日後地方自籌款要拉高。台東還錢後成了級數最低的「優等生」，相對彰化縣也已經減債近200億元，財務趨向穩健，為何級數未升還降，讓人納悶。對此，縣府表示，因為原有債務總額不多，台東縣舉債總額少，且還得多，過去彰化縣總債務很高，即便減債，債務比數字相對沒有台東那麼漂亮。

根據縣府財政處最新統計，2018年底縣長王惠美就任前，縣庫長期債務167.8億元，短期債務96.4億元，加計擴大集支付157.4億元，合計421.6億元，截至去(2025)年11月底長期債務20億元，短期債務0元，加計擴大集支付207.9億元，合計227.9億元，7年多來縣庫共減債193.7億元。

不少民眾好奇，台東還錢變成財政「優等生」，彰化縣也一直在還錢，為什麼還變「落後生」財力級次下滑一級變第5級？對此，財政處長劉坤松表示，台東原本的總債務比彰化低太多，7、8年來也還掉很多，儘管仍欠債但債務比低，相對，彰化縣就算跟台東縣償還債務比若一樣是50％，但是，彰化縣所欠債務規模還是大，財務缺口仍高，台東舉債規模小又還很多，財務缺口縮小就會很明顯。

