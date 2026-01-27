還剴剴公道 惡保母二審仍判無期

北市1歲男童「剴剴」遭虐死案，台灣高等法院27日二審宣判。數十位民眾到高院前聲援剴剴案，他們高喊「無期徒刑不得假釋、還剴剴一個公道」。（林偉信攝）

北市1歲男童「剴剴」遭虐死案，台灣高等法院27日二審宣判，合議庭痛斥保母姊妹劉彩萱、劉若琳，將剴剴視為宣洩情緒的工具，劉彩萱在短暫的3個月內用非人道方式凌虐剴剴，凌虐方式五花八門，甚至將凌虐照片傳給妹妹劉若琳嘲諷，依共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，將劉彩萱、劉若琳仍分別判處無期徒刑、有期徒刑18年。可上訴。

劉彩萱、劉若琳因不願聆判，昨未被提訊，但數十位關切民眾仍到高院前聲援，他們高喊「無期徒刑不得假釋、還剴剴一個公道」，得知判決結果後，他們哽咽地說謝謝法官、檢察官。藝人郁方也到場表示，「這個地球上最不需要存在的就是廢死團體，你們真的該被廢死掉」。台灣高檢署表示，等收到判決後，再研議是否提起上訴。

廣告 廣告

劉彩萱在民國112年受兒福聯盟委託臨時代養剴剴，姊妹倆被控虐打剴剴，每天只以爬滿蟑螂的紙杯裝廚餘、燒焦物餵食，致剴剴被照顧不到3個月，體無完膚死亡。一審台北地院國民法官法庭將劉彩萱、劉若琳分別被判處無期徒刑、18年徒刑。

上訴後，二審高院由審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁及受命法官文家倩組合議庭審理後認為，劉彩萱身為專業保母，見剴剴並無家屬前來探視關懷，主管機關也未能有效發揮監督功能，竟利用自身優勢的權力支配關係，在剴剴無反抗能力、難以求援的處境下，將剴剴視為宣洩情緒的工具。

合議庭表示，劉彩萱2人談到剴剴大哭、被修理之事，劉彩萱說「很爽吧」、「欠揍嗎」、「白癡」、「看了就很想一巴掌轟給他死」、「不然我怕我又失手打暈他了」等語，劉若琳則表示「好爽有冷氣吹」、「睡的很爽」、「裝死」、「死小孩在幹嘛」等語，可見2人甚為厭惡剴剴，不僅刻意傷害、凌虐，甚至分享凌虐剴剴的照片，彼此交換、評論凌虐心得，並不時夾雜嘲弄、辱罵的言語，從中獲得滿足，以虐待剴剴為樂。

合議庭認為，劉彩萱犯罪手段及犯罪所生損害都較過往判決案件情形嚴重，她具有社會復歸可能性但無從撼動無期徒刑的責任刑上限，因此仍判處無期徒刑。劉若琳參與程度較低，判處有期徒刑18年，另劉彩萱2人羈押期間將在1月31日屆滿，合議庭認仍有羈押原因及必要，自2月1日起延長羈押2月。