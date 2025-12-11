還原五〇年代1／《大濛》白恐受難者家屬視角切入 考據資料勾勒時代樣貌

金馬獎最佳劇情長片《大濛》由方郁婷（右）與柯煒林（左）主演。（華文創提供）

金馬獎最佳劇情長片《大濛》是編導陳玉勳繼《消失的情人節》後，再度與美術指導王誌成合作的電影，訴說1950年代農村少女因領贖遭槍斃哥哥的屍體與三輪車伕萍水相逢的故事，在昏昧的白色恐怖氣氛下，透出底層庶民的生命亮光。

全片經由考據田調勾勒時代樣貌，並藉搭景、改造、特效等方式重現昔日嘉義鄉下到台北市街的生活，技術與內容的搭配也成就作品的格局。

陳玉勳說：「上一部電影《消失的情人節》拍完，我不知道接著要做什麼，每天上網東看西看。可能因年紀大了，對阿嬤、媽媽的年代有興趣，就去找那時的東西。那時候好像有一種神祕力量，拉著我不斷閱讀白色恐怖時期的資料，我也深深受到震撼與觸動。」

在動念拍白色恐怖題材時，陳玉勳發現，「以前的作品多半強調受難者，但我覺得活下來的家屬更可憐。因為家屬是活下來的人，離世的人不知道後面發生的事、也不知道帶給親戚朋友什麼後果，所以我想從家屬的角度去理解。」

陳玉勳表示，他有位朋友的母親在很年輕的時候曾從台南到台北，替2個哥哥收屍：一個當日本兵戰死、另一個在228時被打死。陳玉勳於是以這位長輩的經歷，構思出一個貧窮女孩北上為哥哥收屍的故事。他寫著寫著，覺得只有一條主線有些單薄，幾經思考，誕生電影裡繪本的「水滴」寓言童話。「我想到那些受難者，有些那麼年輕、有那麼多夢想，卻失去青春生命，像一場霧一樣不見了。」

編導陳玉勳（左）與美術指導王誌成（右）密切合作，共同打造《大濛》裡的時代氛圍。

