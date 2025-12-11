還原五〇年代2／陳玉勳劇本惹哭監製 吸引力法則召喚「廖添丁二世」

9m88（中）是片中彩蝶歌舞團的台柱，展現歌舞才華。（華文創提供）

電影《大濛》以1950年代為背景，講述一名15歲嘉義女孩阿月獨自來台北為遭槍斃哥哥收屍的故事。由於時代距今70餘年，為忠實呈現當年的時空情境，導演陳玉勳在編劇階段就閱讀、蒐集許多相關資料，劇本不斷修改。雖是虛構的故事，陳玉勳也加入一些以真人實事為原型的情節，讓內容更豐富。

編劇過程中，陳玉勳因故事年代遇到各種困難。「像是當時社會經濟狀況，一個軍人或一般家庭的收入是多少？還有場景的設定，例如：女主角阿月住在嘉義哪裡？如何來到台北？在台北的行走動線？那時有沒有中山北路、南京西路這些路名？都要做功課，並且請教專家學者。」語言也是一大難題，雖然陳玉勳從小就會說台語，但當時人們講話的樣子、語言的使用，得細心揣摩、查資料。

劇本寫到一半陳玉勳覺得很心虛，「因為故事裡的場景都沒了，要怎麼寫？怎麼拍？後來乾脆不管，就當寫來抒發情緒。」寫完後，陳玉勳把劇本拿給監製葉如芬、李烈及美術指導王誌成等人看，沒想到所有人看完都哭了，希望拍成電影，王誌成也著手研究相關場景影像，協助調查，劇本又繼續修改。

陳玉勳表示，劇本主架構沒有太大差別，但後來又增加很多內容。他笑說，電影裡劉冠廷飾演的「廖添丁二世」竊賊高金鐘是後來才出現的，不知為何，常常會有神祕力量主動跑來對他說「嗨，我在這裡」。「我一直覺得你一直專注想一件事，就會吸引很多相關的東西過來。高金鐘也是在這樣的『吸引力法則』下出現。我在蒐集資料時，看到這個當年不斷偷竊被捕又能成功脫逃的人物，覺得很有趣，因此想把他寫進故事裡。」

另外片中的「彩蝶歌舞團」則有向當年楊三郎組「黑貓歌舞團」致敬之意，飾演歌舞團台柱的9m88也在片中獻唱楊三郎作曲的台語老歌〈春風歌聲〉。曾與陳玉勳合作《熱帶魚》的文英，當年也是「黑貓歌舞團」成員，陳玉勳說：「其實這幾年我也很想拍黑貓歌舞團，所以這次先試試看。」

導演陳玉勳（前排左3）與監製葉如芬（前排右1）、李烈（前排右3）在拍片現場。（華文創提供）

