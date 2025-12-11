還原五〇年代3／搭景、實景搭配特效 王誌成「細節控」重現老台北市街

劇組搭設出繁榮的台北榮町商圈，並透過臨演與各種道具呈現1950年代的生活感。（華文創提供）

電影《大濛》是編導陳玉勳繼《消失的情人節》後，再次獲金馬獎最佳劇情長片的作品。該片以1950年代為背景，在美術指導王誌成領軍下以各種方式重現昔日的台北市街與嘉義農村面貌，為影片增添生活寫實感。全片的場景從編劇、設計、搭景、找景、拍攝到後製，都經過考究，陳玉勳坦言：「我查資料能力很差，但有一群很棒的人幫忙。」

在台北長大的陳玉勳笑說：「我除了知道當時台北車站長什麼樣子，劇本裡沒有一個景是我能想像出來的，但頭哥（王誌成）滿厲害，問什麼，他馬上找來，我也會一直『盧』他。」

以《大濛》拿下金馬獎最佳美術設計的王誌成表示：「起初懵懵懂懂，但會先把狀態抓出來，將蒐集來的文字與圖片資料消化，再畫出氛圍圖。」例如以前的「極樂殯儀館」（約現今台北市南京東路與新生北路交叉口東北角）旁邊是一片雜居的違章建築，他過濾整理圖文檔案後，想像角色在裡面轉來轉去，再轉到極樂殯儀館。畫圖的過程中，王誌成同時思考場景該如何調整、執行，後續可以落實完成。

由於全片帶公路電影色彩，一路上場景不斷變化，劇組盡可能找實景，已經沒有的才搭景或使用特效合成，拆成多處拍攝。片中台北繁榮的榮町商圈、金山街道、市場、低矮的房舍等是在台南鹽水「岸內影視基地」搭景，「但片場不大，我們得想辦法一景多用。」王誌成解釋：「比如賊仔市跟菜市場其實連在一起，不過稍微變一下陳設方法，就成為兩個不同的場景。」

片中不僅注重實景搭設，還有許多生活氛圍的細節，比如市場有炸油條、捏麵人的攤位、還有戲班演出布袋戲，這些都在王誌成設計氛圍圖時就考量進去。另外，養大童養媳阿霞（9m88飾演）的家庭原本陳玉勳想以做魚丸為業，他說：「因為小時候隔壁鄰居就是做魚丸的，但做魚丸要殺魚、地上都是血，很可怕又很臭。後來頭哥建議我改成做煤球的，也不會那麼血腥。」

王誌成笑說：「準備那些魚肉材料很麻煩，還要讓演員學做魚漿、打魚丸，不如壓壓做煤球還快一點。現在很多人都沒看過煤球，我覺得做這個特別有意思。而且片中的阿霞長得白白的，像是仙女，和做煤球的家庭對比，反差就很大。」

美術組搭景陳設以及造型組提供的復古裝扮讓昔日街道與市場鮮活登場。（華文創提供）

