還原五〇年代4／時代劇美術田調到家 「趙公道」住處設計圖曝光

片中的極樂殯儀館外觀在嘉義市「昭和十八」取景。（華文創提供）

陳玉勳編導的電影《大濛》努力還原故事發生的1950年代，除了大量蒐集資料、請教專家學者，美術指導王誌成也克服種種困難，以「美術田調」的專業態度與團隊成員合作，想出各種方法完成全片。

片中的極樂殯儀館與國防醫學院是2個重要場景，但因為預算有限，不可能搭景，讓劇組傷透腦筋，最後分別找到嘉義市「昭和十八」與成大台文系館做為兩處的主景，再搭配其他場景組合而成。另外女主角阿月被綁走關起來的屋子，是場景組好不容易找到台南市安南區附近的老屋子，不過巷弄都鋪柏油路，不符合時代背景，拍攝前要再鋪上泥土。還有醫生娘的洋樓則是台南赤崁樓後的陳一鶴故居，但因外圍環境早已現代化，還得靠後期特效再修改。

美術指導王誌成手繪片中極樂殯儀館門口陳設景觀。（王誌成提供）

王誌成表示，其實場景組很認真、很厲害，也找得很辛苦，但不是每個場景都能盡如人意，這時美術組就要跟場景組配合，想辦法解決，或是決定在某個地方拍攝，也同時在附近看看能不能找到其他可用的景，讓拍攝更有效率。

曾擔任影集《天橋上的魔術師》、電影《老狐狸》等時代劇美術設計的王誌成認為：「時代劇的美術設計，要先認識劇中的歷史、理解故事內涵。」多年來，王誌成也養成「美術田調」的習慣，會主動查詢、挖掘更多資料，對片中年代有具體的想像。

設計場景時，王誌成還會考量人物背景，甚至想到其他部門。「像方郁婷飾演的阿月是農家女，原本場景經理找一個比較高檔的農舍，我覺得不太對，因為她家窮到吃番薯簽，房子應該更簡陋。最後找到類似農具間的老屋，再加工去掉或遮住現代的痕跡。又比如柯煒林飾演的趙公道淪落到住在低矮破舊的房子裡，不可能有電燈，只能用煤油燈，但煤油燈不夠亮，就要提醒攝影與燈光設法補光。」

儘管《大濛》的美術相關工作繁瑣且辛苦，但王誌成表示：「這次我做得很開心，而且美術組都非常投入。美術組成員很多都是二、三十歲的年輕人，距離電影的年代非常遙遠，但都很願意學習並親自動手。像是電影裡榮町商店的招牌、牆壁上的反共標語全都是他們自己畫的，完全沈浸在其中，我也覺得很感動。」

美術指導王誌成手繪片中角色趙公道住處。（王誌成提供）

