還原五〇年代5／1.2億打造美術占比近5成 製作《大濛》彷彿命中註定

導演陳玉勳（前排左2起）與柯煒林、方郁婷在拍片現場討論。 （華文創提供）

陳玉勳編導、李烈與葉如芬監製的電影《大濛》耗資1.2億元打造，透過方郁婷、柯煒林、曾敬驊以及9m88等演員的詮釋，以及充滿歷史感的場景，重現1950年代白色恐怖下的台灣。

因《大濛》四度與監製李烈、葉如芬合作的陳玉勳表示：「她們分工清楚，葉如芬掌控進度、預算；烈姐因是演員出身，會在演員、服裝造型上提供建議。至於錢的事情，她們完全不讓我操心。」葉如芬指出，該片總製作預算1億2,000萬元，整體美術預算5,707萬元，占47.5%，其中岸內影視基地搭景製作費為4,000萬元。在王誌成帶領30多人的美術團隊執行下，小至日常用具、大到台北城街區，打造生動的時代舞台。

另在選角上，陳玉勳全憑直覺。「方郁婷的『阿月』籌備初期就決定是她，因為年紀合適，也看過她的電影，覺得她很聰明。退伍外省大兵『趙公道』一角希望是台灣觀眾不熟的外地演員，看了《濁水漂流》後，認為柯煒林可以。9m88是因為覺得她漂亮又會唱歌，就找她演歌舞團台柱、阿月的姊姊『阿霞』。」特別的是，方郁婷與9m88都是從零開始接受3個多月的台語訓練，還因片中設定，腔調也有南北差異。

至於飾演「趙公道」的柯煒林則是拍片過程中被盯最緊、磨最多的演員，陳玉勳表示：「因為我知道這部片如果『趙公道』完蛋，這部片就完蛋。他是靈魂人物，一定要好，這部片才有機會成功。」

《大濛》在金馬獎贏得最佳劇情長片、原著劇本、美術設計、造型設計與觀眾票選獎等肯定。陳玉勳說：「我一直覺得做這部片好像命中註定，剛好我快60歲才寫這個劇本、剛好方郁婷長到十幾歲、剛好讓我看到柯煒林、許多場景也剛好可以，一切都是機緣巧合，自然形成這樣非常台灣的電影，完成一件我想做的事情。」

柯煒林是拍片過程中被導演陳玉勳盯最緊、磨最多的演員。（華文創提供）

