還原北捷北門站「全車狂逃」！乘客跌倒遭踩踏 突發威脅3招保命必看

北捷行經北門站列車上，25日晚上20點半發生一起騷動事件，車廂內一名男子咆哮、持傘敲打，乘客如電影《屍速列車》劇情般驚慌逃跑，車廂內行李箱、鞋子等私人物品掉落，一片狼籍。後來調查，才發現一對母子搭車時，40多歲的兒子疑因碰撞恐慌症發作，驚動乘客。身在現場的網友指出，很多人迎面奔跑，「你只能跟著跑，因為你不跑就會被推擠」，但也因此，有些人被絆倒、跌倒，甚至遭踩。

網友還原25日北門站驚魂事件，表示自己當時就在車廂內，「那畫面真的好可怕…也好難過」，她與男友剛從西門站上車，不久一陣騷動以及腳步聲，「看見好多人迎面奔跑而來，參雜著一些驚慌的聲音，當下是別無選擇的，你只能跟著跑，因為你不跑就會被推擠」。

原PO表示，在跑的途中，她被前面人落下的行李箱絆倒了，開始一個、兩個人踢過她的身體，後來有人也跌倒壓在她身上，「那時候心裡想著完蛋了，我們卡在這裡這麼久，要是真有什麼人，肯定要追上來了」。

「後來好像是因為後面太多人跌倒卡住了，沒有再壓上來，我趕快爬起來...此時聽到有人說，快到站了！快出去。」她指出，門一開的當下，她其實有點猶豫，怕鬧事的人也會衝出去，但也只是閃過0.1秒的念頭

還是趕緊向外跑，大家一起衝上去。

該名網友表示，大家都很害怕，不敢大意，先往外跑再說，「跑到刷卡機的服務台，原本想說安全了，但馬上聽見一些人對站員說，有人在鬧事，拜託！先讓我們出去！拜託！心馬上糾結起來，又趕緊向外跑，跑到外面人行道時，就看到警車、消防車、救護車都來了...跑出來的人，這時也才在問彼此，知道發生什麼事嗎？然後沒人知道」。網友說，回到家發現自己身體因為跌倒被踢，都紅腫了。

對此，台北市政府公布遇突發威脅保命三步驟「跑→躲→通報」，捷運警察補充說明，空曠空間可以遵守這三步驟，遇到封閉空間，例如車廂等，也是先跑，但務必小心跑，不要推擠，且注意聽廣播，掌握疏散的方向，才不至於因此跌倒受傷。

張文隨機殺人事件後，北市政府發布遇突發威脅保命三關鍵步驟。台北市政府提供

